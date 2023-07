Assassin's Creed Mirage : Ubisoft s'associe à OWO pour proposer une veste haptique inspirée par l'apparence de Basim

Ces dernières semaines, Assassin's Creed Mirage a fait parler de lui de bien des manières. Entre un deuxième carnet des développeurs vidéo dédié à Basim, la fonctionnalité Histoire de Bagdad et évidemment sa bande-annonce et présentation de gameplay lors de l'Ubisoft Forward. Ces temps de communication classiques pour un tel jeu sont désormais suivis par une annonce pour le moins atypique, celle d'une veste haptique aux couleurs du jeu !

Ubisoft s'est en effet associé avec OWO afin de proposer aux joueurs une édition spéciale de cette veste haptique aux couleurs d'Assassin's Creed Mirage, qui sera compatible avec toutes les plateformes sur lesquelles le jeu sortira. Plusieurs jeux de l'éditeur bénéficieront de ses fonctionnalités, à commencer donc par le prochain épisode de sa licence phare. Les développeurs d'Ubisoft Bordeaux travaillent d'ailleurs conjointement avec OWO pour « offrir l'expérience la plus interactive possible ». Il sera donc possible de ressentir les impacts et les sensations de parkour vécues par Basim, et d'autres « exclusives jamais ressenties auparavant ». Cela reste bien abstrait vous en conviendrez, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la marque pour davantage de détails sur les technologies utilisées.

Notez que si le prix de cette veste haptique n'a pas été communiqué, le modèle de base Founder Edition coûte tout de même la bagatelle de 499 €. La déclinaison Assassin's Creed Mirage inclura en plus une copie du jeu et sera par la suite proposée chez certains revendeurs.

« En tirant parti des technologies et de l'expertise révolutionnaires d'OWO, nous sommes en mesure d'immerger les joueurs dans le monde, les sons et les sensations d'Assassin's Creed Mirage d'une manière innovante et enrichie. Nous avons hâte que nos joueurs découvrent et apprécient l'histoire du passage à l'âge adulte de Basim grâce à la puissance d'OWO, » confie Fabian Salomon, Lead Producer chez Ubisoft Bordeaux. « Nous sommes ravis de dévoiler ce partenariat stratégique entre Ubisoft et OWO. Cette alliance permet de fusionner le gameplay immersif des jeux vidéo de classe mondiale d'Ubisoft avec les prouesses technologiques de pointe d'OWO. C'est une opportunité incroyable pour OWO de collaborer avec un éditeur tel qu'Ubisoft. Nous sommes fiers d'avoir Assassin's Creed Mirage dans notre portefeuille de jeux et nous avons hâte que les joueurs commencent à ressentir en jeu. Ensemble, nous avons pour mission de remodeler le paysage vidéoludique et de repousser les limites du divertissement interactif, » explique Jose Fuertes, fondateur et PDG d'OWO.

Assassin's Creed Mirage est attendu le 12 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, en plus d'être jouable day one pour les abonnés Ubisoft+. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 49,99 €.