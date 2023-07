Assassin's Creed Mirage : Ubisoft introduit l'Histoire de Bagdad avec le retour du Codex, pour pleinement se plonger à l'époque de Basim

Les mois et années à venir seront remplis de jeux Assassin's Creed du côté d'Ubisoft, qui a encore récemment communiqué sur les trois projets les plus avancés lors de sa conférence Forward, à savoir le titre VR Assassin's Creed Nexus, le RPG en monde ouvert sur mobiles Assassin's Creed Codename Jade et le prochain épisode principal se voulant comme un retour aux sources : Assassin's Creed Mirage. Entre sa bande-annonce narrative et ses quelques minutes de gameplay, les belles promesses d'Ubisoft Bordeaux ont eu de quoi charmer. Et ce n'est pas terminé, car l'éditeur a communiqué hier soir sur une fonctionnalité qui ravira les amateurs d'Histoire.

Nous apprenons donc que l'Histoire de Bagdad permettra de remettre en contexte certains objets, environnements et personnages qui croiseront notre route, et ce grâce au Codex accessible via le menu et sa base de données. Rien de révolutionnaire sur la forme ici, puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité connue des joueurs de longue date. Elle sera liée à notre progression dans l'aventure et proposera une récompense in-game pour Basim une fois que nous aurons tout rempli. Il y aura de quoi faire, avec pas moins de 66 sites historiques répartis dans la cité, que nous pourrons analyser via des glitchs de l'Animus comme sur la première image afin de débloquer des articles traitant de l'économie, de la vie quotidienne et des croyances locales, du gouvernement, de l'art et des sciences, ainsi que de la vie judiciaire. Des tutoriels et du lore propre à l'univers Assassin's Creed seront également inclus dans la base de données. Il ne devrait donc pas y avoir de Discovery Tour cette fois, un mode séparé qui permettait de visiter sans action l'univers des trois derniers jeux.

Ubisoft a pour ne pas changé fait appel à un historien, Raphaël Weyland, pour assurer la cohérence des commentaires effectués, aider à leur sélection et écriture, et trouver des éléments authentiques à inclure en jeu. Ainsi, des visuels provenant de musées et organisations partenaires ont été utilisés comme La collection David de Copenhague, l'Institut du monde arabe de Paris, Les Collections Khalili et le Musée Shangri La d'art, de culture et de design islamiques d'Honolulu. Comme vous pouvez le constater, il y aura un peu de tout, les exemples montrant un astrolabe, un mortier, un gobelet et un pot en verre soufflé.

« Dès le départ, nous avions une prémisse ambitieuse : aider les joueurs à mieux comprendre le monde de Bagdad au IXe siècle, un monde rarement représenté dans la culture populaire », explique le Dr Raphaël Weyland, historien travaillant chez Ubisoft Montréal. « Dans la poursuite de ce noble objectif, nous avons eu la liberté de choisir les sujets que nous voulions aborder. Nous devions simplement nous assurer que ce que nous voulions décrire existait dans le monde d'Assassin's Creed Mirage. » « Nous ne le savons peut-être pas toujours, mais il y a un peu de Bagdad dans les contes d'animaux que nous lisons à nos enfants et les parfums que nos amants portent », dit Weyland. « Cela vient du rôle de la ville en tant que plaque tournante mondiale attirant des artistes, des universitaires et des commerçants du monde entier. En tissant diverses traditions, ils ont créé des méthodes de recherche et des styles artistiques qui sont toujours importants aujourd'hui. Cet aspect cosmopolite, tout comme l'influence que Bagdad a sur nous, sont au cœur de l'histoire et de la construction du monde d'Assassin's Creed Mirage. » « Je suis fier que nous n'ayons pas hésité à aborder certains sujets, en discutant de certains sensibles et mal représentés tels que le harem, le rôle des eunuques et l'esclavage de manière nuancée », déclare Weyland. « Je suis également heureux que nous ayons réussi à incorporer un peu d'humour dans les entrées sur les manières de table ou les inspecteurs du marché. Après tout, l'histoire peut aussi être drôle et légère ! » « Je suis fascinée par la créativité, le dynamisme et la curiosité intellectuelle de cette période de l'histoire », déclare la Dr Glaire D. Anderson, fondatrice du Digital Lab for Islamic Visual Culture & Collections de l'Université d'Édimbourg. « Les gens à travers les terres califales expérimentaient, débattaient, discutaient, créaient de nouvelles œuvres dans tous les domaines de l'activité humaine, [qui] s'appuyaient sur les grandes traditions du passé antique, mais étaient en même temps nouvelles et distinctes de ce qui était auparavant. » « Je suis fière du large éventail d'entrées qui apparaissent dans l'Histoire de Bagdad, et du fait qu'elles ont été créées en collaboration entre mon équipe et les historiens d'Ubisoft », déclare Anderson. « Je suis particulièrement satisfaite des entrées sur le style abbasside et les autres palais, où les joueurs peuvent en savoir plus sur l'art et l'architecture de l'époque. Je suis également heureuse que l'histoire de Bagdad comporte plusieurs entrées qui éclairent les rôles de femmes, d'un côté, et qui discutent de sciences - en particulier d'astronomie et d'ingénierie -, d'autre part. Ce sont des sujets qui sont importants dans mon propre travail d'historienne, et j'espère que les joueurs y découvriront quelque chose de nouveau ou de surprenant. « Enfin, je ne peux pas oublier de mentionner l'entrée pour le Dôme de l'Âne, qui révèle quelque chose qui nous a tous surpris : la signification inattendue à cette époque de l'humble âne ! » dit Anderson.

Nous pourrons découvrir tout cela à la sortie d'Assassin's Creed Mirage le 12 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.

