Assassin's Creed Nexus : des détails alléchants et une première bande-annonce avec Ezio, Connor et Kassandra pour l'épisode VR

Évidemment, le gros morceau de l'Ubisoft Forward côté Assassin's Creed, c'était Mirage avec sa nouvelle bande-annonce narrative et ses 7 minutes de gameplay. Pour autant, deux autres productions ont été montrées, à commencer par Assassin's Creed Nexus, le premier jeu en réalité virtuelle dans cet univers. Son nom et logo avaient été officialisés durant le Meta Quest Showcase, nous donnant rendez-vous ce lundi soir pour en découvrir plus. Et effectivement, nous avons eu droit à quelques détails intéressants, même si les fuites de l'an dernier ont un peu atténué la découverte. Pour commencer, sachez qu'il est développé conjointement par Red Storm, Ubisoft Dusseldorf, Mumbai, Reflections, Pune, Montréal, Belgrade et Berlin.

Assassin's Creed Nexus nous fera donc officiellement incarner trois protagonistes déjà connus en vue à la première personne, à savoir Kassandra durant la Grèce antique, Ezio Auditore en Italie durant la Renaissance et Connor Kenway à l'époque de la Révolution américaine. Son directeur créatif David Votypka nous a expliqué que ces segments historiques inédits formeront bien une campagne complète.

Le lien entre les trois nous a de suite mis le sourire aux lèvres, à savoir le présent du côté d'Abstergo. Oui, cela faisait longtemps. L'intrigue tournera autour d'un projet des Templiers baptisé Œil du Nexus, qui a de quoi glacer le sang. En effet, leur but est de se servir de la mémoire d'un utilisateur de l'Animus contre lui en étudiant son passé via ses mémoires génétiques afin de le faire se comporter de la manière souhaitée, pourquoi pas dans le cadre d'une élection par exemple ou d'adhérer à un point de vue comme le leur... Sauf que la pièce manquante à leur outil de contrôle est un ancien artefact Isu qui a été cassé et perdu au cours de l'histoire. C'est là que nos trois Assassins rentrent en jeu (oui, Kassandra est considérée comme en étant une). En tant que joueur, nous infiltrerons Abstergo afin de revivre les souvenirs de ces personnages en vue de saboter l'opération de l'intérieur.

Du côté d'Ezio, il nous est promis un conflit éprouvant, du vol de trésors, une histoire de revanche et des retrouvailles avec de vieux amis (Leonardo ?). Kassandra sera elle prise dans un intense conflit en 400 AEC alors que Les Trente gouvernent tyranniquement Athènes. Enfin, Connor sera plongé dans un monde d'espionnage, d'intrigues et de mensonges alors qu'il sera le témoin de ce que ça fait d'être trahi. Leurs aventures auront lieu à travers des cartes ouvertes dans lesquelles nous pourrons effectuer du parkour et grimper où nous le souhaitons. Les objectifs seront non linéaires au sein de ces sandboxes tactiques, nous laissant maître de la manière dont nous les accomplirons, avec de l'infiltration sans se faire voir, des accès via les toits ou une approche plus brutale faisant usage de nos compétences au combat.

Pour nous aider, divers outils et armes seront à notre disposition, dont la lame secrète, une épée ou un tomahawk. Il nous est promis un système de combat imitant un style naturel. Un arc ou une arbalète permettront sinon d'éliminer à distance les cibles, à équiper en allant le chercher derrière notre épaule. Les couteaux de lancer et bombes fumigènes se situeront au niveau de notre poitrine et ceinture. Et évidemment, nous pourrons assassiner depuis les hauteurs, effectuer un saut de la foi, nous cacher dans la foule, etc. En revanche, nous n'avons pu voir que des concept arts et la bande-annonce ne présente pas de réel gameplay, mais des animations pré-rendues servant à nous donner un aperçu des possibilités. Il faudra donc rester prudent malgré ces belles promesses en attendant d'avoir un réel aperçu in-game.

Et si vous êtes sensibles à la motion sickness, des fonctionnalités ont été intégrées pour assurer une bonne expérience de jeu, dont de la locomotion par téléportation avec des versions pour le parkour et l'escalade, un vignettage pour bloquer la vision périphérique ou encore un système qui aidera les joueurs atteints d'acrophobie grâce à des points statiques servant de référence.

Assassin's Creed Nexus est attendu sur Meta Quest 2 (vendu dès 349,99 € à la Fnac) et sera également jouable via Quest 3 et Quest Pro. En revanche, aucune période de sortie n'a été donnée.