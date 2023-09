Assassin's Creed Nexus VR fait le grand saut et dévoile sa date de sortie avec son excitant trailer de gameplay

Source: Ubisoft et IGN

Source: Ubisoft et IGN

Outre l'arrivée prochaine d'Assassin's Creed Mirage sur les plateformes traditionnelles, Ubisoft va continuer d'étendre sa licence sur les autres supports. Cela passera par le jeu en monde ouvert free-to-play Assassin's Creed Jade sur mobiles et Assassin's Creed Nexus VR sur les Meta Quest. Cet épisode en réalité virtuelle développé en lead par Red Storm et vaguement annoncé en 2020 est finalement sorti de l'ombre lors du dernier Ubisoft Forward, dévoilant les grandes lignes de son scénario, ses mécaniques de jeu et surtout ses personnages jouables emblématiques au détour d'un trailer CGI. Si comme nous vous attendiez de voir réellement ce qu'il donne, la bande-annonce de gameplay mise en ligne par IGN devrait totalement vous séduire !

Les toits familiers de l'Italie de la Renaissance avec Ezio, les affrontements contre les tuniques rouges avec Connor durant la Révolution américaine et les impressionnants décors de l'antiquité grecque avec Kassandra se montrent donc tel que nous les verrons le casque sur la tête, avec en point d'orgue le saut de la foi que de nombreux fans ont rêvé d'expérimenter au fil des années. Léonard de Vinci sera même présent avec une apparence vieillie collant avec les représentations que nous connaissons de lui et la Joconde en bonus. Passage secret, mécanisme pour résoudre une énigme, petit tour en barque, le jeu ne semble pas manquer de diversité.

Et comme vous pouvez le constater, Shaun Hastings et Rebecca Crane feront leur retour en tant qu'agents de liaison avec nous le joueur. Mais ce n'est pas tout, car quatre visuels inédits ont également été partagés, dont l'un nous montrant un personnage entièrement inédit, mais à l'apparence familière. Abstergo comptera donc dans ses rangs une certaine Dominika Wilk, qui a les traits de l'actrice Morena Baccarin (Firefly, Stargate SG-1, Deadpool et même la voix anglaise de Sagira dans Destiny 2).

Enfin, la bonne nouvelle accompagnant cette vidéo, c'est qu'Assassin's Creed Nexus VR sortira le 16 novembre prochain sur Meta Quest 2, 3 et Pro. Vous pouvez dès à présent l'ajouter à votre liste de souhaits dans le Meta Quest Store. Vous pouvez vous procurer un Meta Quest 2 à partir de 349,99 € sur Amazon.