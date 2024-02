Assassin's Creed Nexus VR a déçu Yves Guillemot, Ubisoft n'investira pas plus dans la réalité virtuelle

C'est exactement l'erreur à ne pas faire. Rendre exclu un jeu qui pourrait se vendre le double voire le triple en combinant d'autres supports. On le voit chez Sony et Microsoft, le multiplateforme deviendra obligatoire. Car les couts de développement sont de plus en plus cher du à l'évolution graphique, la taxe également et sans compter les charges de plus en plus importantes. Une mauvaise stratégie de la part d'Ubisoft. Même le cheque de Méta ne suffira pas. Espérons, que cet opus paraitra sur Steam et PSVR 2 par la suite...