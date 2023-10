Assassin's Creed Nexus VR : du gameplay inédit avec les trois piliers de la licence et du fan service en vidéo

Si la star du moment chez Ubisoft est Assassin's Creed Mirage, il ne faut pas oublier qu'un autre jeu de la licence va sortir d'ici la fin de l'année, bien qu'il s'adresse forcément à un public plus restreint en raison des plateformes sur lesquelles il est attendu, les casques Meta Quest. Nous parlons bien évidemment d'Assassin's Creed Nexus VR, qui a récemment été daté au travers d'une bande-annonce dévoilant son gameplay. Dans une nouvelle vidéo, son directeur créatif David Votypka de chez Red Storm Entertainment nous parle donc de cet épisode conçu pour la réalité virtuelle, l'occasion de découvrir de nombreuses phases de jeu inédites et alléchantes issues du moteur du jeu ou capturées depuis le Meta Quest 3.

Il rappelle avant toute chose qu'Assassin's Creed Nexus VR sera un jeu complet et pas une petite expérience VR ne durant qu'une poignée d'heures, qui possède une trame narrative reliée par le présent où nous incarnerons un hacker sous couverture ayant infiltré Abstergo pour le compte des Assassins, avec comme boss chez les Templiers la ravissante Dominika Wilk (Morena Baccarin). Nous replongerons donc dans les mémoires de Kassandra, Ezio Auditore et Connor Kenway, qui sont entrés en contact avec des artéfacts recherchés par nos ennemis au cours de leur vie, ce qui commence à faire beaucoup pour les deux derniers, la misthios ayant elle vécu suffisamment longtemps et dans ce but pour que cela ne sorte pas de nulle part. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'ils sont tous les trois qualifiés de personnages bien-aimés par les fans, un comble pour Ratonhnhaké:ton qui est loin d'avoir fait l'unanimité contrairement à Haytham et Edward. Le fait que Kassandra soit incluse lorsqu'il utilise le terme Assassin est aussi très discutable puisqu'elle n'a jamais fait partie de la Confrérie.

Les trois piliers de la licence que sont la furtivité avec des assassinats à l'aide de la lame secrète, les déplacements et l'exploration liés au parkour, ainsi que les combats ont été des priorités pour l'équipe, que nous découvrons plus longuement en action avec ces nouveaux extraits. Bon, il semble que les mauvaises habitudes du passé avec les ennemis attendant leur tour pour attaquer soient de retour, mais avec la réalité virtuelle, ce n'est peut-être pas si mal pour un début. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous serons amenés à visiter Monteriggioni.

La date de sortie d'Assassin's Creed Nexus VR est fixée au 16 novembre sur Meta Quest 2, Quest 3 et Quest Pro. Vous pouvez acheter le dernier casque en date de la firme sur Amazon et à la Fnac dès 549,99 €.