RUMEUR sur Assassin's Creed Nexus : un titre, de premiers détails et une vidéo en fuite pour le jeu VR destiné au Meta Quest 2

Source: Tom Henderson via eXputer et Echiketto (Reddit)

Tom Henderson est inarrêtable en ce moment et après avoir fait fuiter Project Q, qu'Ubisoft a d'ores et déjà officialisé dans la foulée, ce dernier s'est attaqué à Assassin's Creed. Non, aucun rapport avec Assassin's Creed Rift, la supposée extension sur Basim transformée en jeu stand-alone. Le projet qui nous intéresse a déjà été officialisé l'an dernier, à savoir « Assassin's Creed VR », développé par Red Storm Entertainment avec le support d'Ubisoft Düsseldorf, Mumbai, et Reflections. Eh bien, selon le journaliste, son nom serait Assassin's Creed Nexus, un titre qui en dirait effectivement long sur son contenu.

Menu Helix d'Assassin's Creed Unity

En effet, Assassin's Creed Nexus ferait intervenir différents personnages principaux de la saga au sein d'une expérience en réalité virtuelle mettant en avant la discrétion dans nos déplacements, du crochetage de portes et coffres (sous forme d'un mini-jeu et menant à des récompenses), nous demandant de jouer les pickpockets, de combattre, grimper sur des bâtiments et même d'effectuer le saut de la foi, forcément. Ainsi, Ezio Auditore, Kassandra, Connor et Haytham feraient partie du casting, avec le bel Italien comme premier protagoniste jouable. Oui, cela sonne comme un avant-goût d'Assassin's Creed Infinity et rappelle évidemment le menu Helix présent dans Unity.

Pas moins de 16 missions linéaires dans des environnements vastes, avec la possibilité de revenir sur nos pas (backtracking), et un tutoriel formeraient le cœur de cette expérience, sans quêtes secondaires. Les mouvements s'effectueraient de deux manières différentes au choix ou une combinaison des deux, à savoir se déplacer normalement à l'aide du stick ou par téléportation, évitant ainsi la cinétose pour les personnes sensibles. Une barre liée aux sons produits par nos déplacements servirait d'indicateur pour la discrétion et assassiner les ennemis serait la principale méthode d'élimination, en plus des combats à l'épée nécessitant 4 à 6 coups pour venir à bout d'une cible.

Pour terminer, une supposée vidéo en fuite du jeu a été partagée sur Reddit, montrant le menu et une première aventure nommée justement The Sword of Ezio, comportant trois segments narratifs. L'utilisateur se faisant appeler Echiketto indique que nous aurions à disposition comme arme une épée, la lame secrète, des couteaux de lancer, des bombes fumigènes et une arbalète, en plus de certains éléments que nous avons évoqués plus haut au sujet des missions. Les affrontements seraient par ailleurs basés sur le timing, nécessitant de frapper rapidement lorsque l'ennemi baisse sa garde, tandis que le parkour s'effectuerait en maintenant « A » aux endroits pouvant être escaladés.

Pour terminer, la sortie d'Assassin's Creed Nexus pourrait survenir dans les 12 prochains mois. Si tel est le cas, nous pourrions officiellement en entendre parler assez rapidement. En attendant, Assassin's Creed Valhalla est lui toujours vendu à partir de 29,95 € sur Amazon.

