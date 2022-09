RUMEUR sur Assassin's Creed : les deux premiers jeux d'AC Infinity et un épisode mobile en Chine bientôt révélés à l'Ubisoft Forward

Nous avons rendez-vous samedi soir pour un Ubisoft Forward, une présentation au cours de laquelle l'éditeur proposera cette fois un Assassin's Creed Showcase servant à nous parler du futur de la licence, rien que ça. À ce sujet, nous savons d'ores et déjà que le prochain épisode y sera pleinement dévoilé, dénommé Assassin's Creed Mirage, et il va s'en dire qu'Assassin's Creed Valhalla referra un minimum parler de lui puisqu'il reste encore à terminer l'intrigue des Tombeaux des trépassés et celle d'Eivor. Mais à en croire Tom Henderson, ce ne sont pas les seuls projets dont nous allons avoir des nouvelles, oh que non.

Outre l'aventure qui devrait nous emmener à Bagdad et nous faire incarner Basim dans sa jeunesse, nous aurions à priori un premier aperçu des premiers jeux devant intégrer la plateforme Assassin's Creed Infinity. Le fameux Project Red évoqué cet été serait lui aussi introduit et prendrait bien place au Japon, un concept art dont l'intéressé aurait eu accès montrant une femme Assassin ressemblant à un samouraï, qui serait à priori le personnage incarné, mais dont le genre pourrait à nouveau être choisi comme dans les derniers jeux.

L'autre expérience devant intégrer Infinity et qui serait en développement dans les locaux de Montréal serait appelée Project Hexe, après avoir été désigné comme Project Neo auparavant, et pourrait bien être le plus sombre épisode de la licence à ce jour, avec comme cadre historique les chasses aux sorcières du 16e siècle en Europe centrale. Enfin, un jeu mobile baptisé Project Jade serait également révélé et nous emmènerait en Chine, rien de surprenant en sachant que Tencent a encore investi dans Ubisoft. Il rappelle également qu'Ubisoft développe un jeu VR qui se nommerait Assassin's Creed Nexus, mais rien ne dit qu'il serait présent à l'évènement.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à samedi, du moins si personne ne vient surenchérir d'ici là, sans parler des fuites...

Mise à jour : Tom Henderson a précisé sur Twitter qu'Assassin's Creed Mirage serait prévu pour 2023 (logique), tandis que Project Red sortirait en 2024 et Project Hexe en 2026, bien qu'il était à la base prévu pour 2025. Jason Schreier a de son côté confirmé la rumeur de ces deux jeux à destination d'Infinity.

