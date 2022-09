RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : de premiers visuels en fuite d'un possible DLC ?

La fin d'année approche et Assassin's Creed Valhalla va enfin tirer sa révérence après deux années de bons et loyaux services, lui qui nous a récemment emmenés à Niflheim avec le mode gratuit Saga oubliée et qui conclura l'histoire d'Eivor dans les mois à venir. L'avenir de la licence passera par le projet de plateforme Assassin's Creed Infinity, mais tout porte à croire depuis le début d'année qu'un jeu intermédiaire va venir nous occuper et combler le planning d'Ubisoft en attendant. Appelé jusqu'à encore récemment « Assassin's Creed Rift » du côté des rumeurs, il aurait un temps été un DLC avec Basim à Bagdad avant d'être transformé en véritable jeu autonome. Il a refait parler de lui en début de semaine, alors qu'un vidéaste a lâché diverses informations à son sujet, dont un nom : Assassin's Creed Mirage. Bon, Jason Schreier a ensuite déclaré que hormis cet intitulé et les détails qu'il avait déjà rapportés, il n'y avait pas que du vrai dans ce qui a été dit. Et voilà qu'à présent ce sont plusieurs visuels reprenant une même illustration qui ont fuité sur la Toile...

C'est un certain @ScriptLeaksR6, visiblement habitué à fouiller dans les fichiers des sites, qui a partagé ces dernières heures ces trois visuels (ici et là) représentant un Assassin de dos qui pourrait donc être ce bon vieux Basim, le tout devant une porte d'où surgit une ombre menaçante que nous espérons déjà être bien humaine et non celle d'une énième créature mythologique... A-t-il prononcé la célèbre phrase « Sésame, ouvre-toi ! » juste avant ? Car en plus du titre du jeu qui serait donc bien Assassin's Creed Mirage, il s'agirait ici de matériels promotionnels pour un DLC nommé « The Forty Thieves Quest », soit « La quête des quarante voleurs » en français, difficile de ne pas penser aux multiples adaptations des aventures d'Ali Baba pour le coup.

En partant du fait qu'il ne s'agit pas de fakes extrêmement bien réalisés, nous devrions avoir l'officialisation d'Assassin's Creed Mirage et de ce contenu additionnel, qui pourrait être un simple bonus de précommande, dans les jours à venir. En effet, l'Ubisoft Forward est daté au 10 septembre à 21h00 et sera sans doute le fameux évènement servant à évoquer l'avenir de la licence.

