RUMEUR sur Assassin's Creed Rift : une extension de Valhalla transformée en stand-alone orienté furtivité et avec Basim, selon plusieurs sources

Parmi les licences fortes que compte Ubisoft a son catalogue, Assassin's Creed est l'une des plus connues désormais, un temps annualisée avant de changer de cap en transformant ses principales sorties en Action-RPG. Assassin's Creed Valhalla a connu un tel succès que l'éditeur a décidé de poursuivre son exploitation au-delà de sa première année. Nous avons déjà eu droit au contenu gratuit Récits Croisés dans lequel Kassandra s'est invitée à l'époque d'Eivor, en plus de vivre une nouvelle aventure dans Odyssey, mais le gros morceau de l'An 2 arrivera le mois prochain avec l'extension payante L'Aube du Ragnarök centrée sur Odin et la mythologie. Et après ? La seule certitude jusqu'à présent était que le projet de plateforme Assassin's Creed Infinity est en développement conjointement chez les studios de Québec et Montréal, qui ne sera pas au format free-to-play. Nous aurions pu penser que d'autres DLC viendraient occuper les joueurs pour patienter, voire un épisode entièrement inédit. Eh bien, nous avons visiblement la réponse, qui n'est encore qu'à l'état de rumeur.

C'est, une fois de plus, Jason Schreier de chez Bloomberg qui a encore frappé et publié un article dans lequel il affirme qu'Ubisoft a transformé ce qui aurait dû être une extension d'Assassin's Creed Valhalla en un projet stand-alone afin d'aider à combler son planning de sorties. Ce projet qui serait appelé en interne Rift aurait été modifié de la sorte l'an dernier et devrait plaire aux fans puisqu'il serait centré sur Basim. Son envergure serait bien moindre que les récents épisodes (personne ne s'en plaindra) et ne nous ferait pas arpenter un monde ouvert massif, préférant axer son gameplay sur la furtivité, un retour aux sources plus que bienvenu. Quant à sa période de sortie, c'est assez flou, puisque le journaliste parle de la fin d'année 2022 ou 2023, ce que tout le monde aurait pu deviner...

Un représentant d'Ubisoft a déclaré ne pas commenter les rumeurs, évidemment, et que l'éditeur a « un solide line-up de titres » provenant de « licences établies avec de nouveaux twists en termes d'intrigue et fonctionnalités, et de nouvelles IP qui vont continuer de changer le paysage des jeux vidéo d'aujourd'hui ». De son côté, Jason Schreier a indiqué que l'éditeur aurait remanié plusieurs extensions au cours de l'an dernier, en annulant certaines. À voir ce qui attend donc Valhalla au fil de 2022.

Par ailleurs, Tom Phillips d'Eurogamer a saisi l'occasion pour appuyer cette rumeur avec ses propres sources, affirmant qu'Assassin's Creed Rift pourrait prendre place à Bagdad, la capitale de l'actuel Irak, à l'époque des Abbassides donc puisque Basim en serait le protagoniste, avant les évènements de Valhalla pour la partie dans le passé. Le producteur Jose Araiza avait déjà déclaré que nous en verrions plus à son sujet à l'avenir, il n'y aurait donc rien de surprenant.

Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques jours sortira Assassin's Creed The Ezio Collection sur Switch, dont vous pouvez consulter notre guide d'achat s'il vous intéresse.

