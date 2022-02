Assassin's Creed Valhalla : l'extension L'Aube du Ragnarök nous embarque pour un tour d'horizon de 6 minutes à Svartalfheim

Ubisoft n'en a pas fini avec Assassin's Creed Valhalla et va dans pile un mois nous proposer une vaste extension payante, L'Aube du Ragnarök. Introduite en décembre avec une cinématique CGI n'ayant rien à envier aux révélations de jeux principaux de la licence, elle nous plongera dans le passé d'Odin cherchant à retrouver son fils Baldr. L'éditeur revient à présent nous donner plus de détails sur cette aventure mythologique et surtout nous la montrer longuement au détour d'une bande-annonce de gameplay commentée de plus de 6 minutes, qui nous met déjà l'eau à la bouche.

Pour commencer, nous incarnerons bien un minimum Eivor puisque ce contenu débutera une fois de plus à Ravensthorpe. Notre héroïne ira consulter Valka qui lui donnera une nouvelle potion la plongeant comme avec Asgard et Jötunheim dans les souvenirs d'Odin, expliquant sa perception brouillée par ses croyances mythologiques, nous empêchant de voir le monde à l'époque des Isus tel qu'il était vraiment. Pour le coup, cela a de quoi soulever des interrogations par rapport à la fin du jeu, mais Ubisoft permettant à n'importe quel joueur d'y accéder sans avoir achevé la campagne, ça n'a plus rien de surprenant à force. Il sera toujours possible de choisir le sexe de notre personnage, avec sans aucun doute la version masculine attribuée par la fonction laissant l'Animus décider.

Nous plongerons donc dans ce nouveau monde ouvert qu'est Svartalfheim à la recherche de Baldr, dont l'apparence vidéoludique est au passage dévoilée (nous avions déjà pu découvrir celle des comics). Ce royaume des nains a été envahi par les forces de Surtr, les Muspels, mais aussi par les Jötnar, maîtrisant respectivement les pouvoirs de feu et de glace. Grâce à l'Arrache-Hugr, nous serons capables de leur voler temporairement ces capacités et d'en utiliser d'autres, jusqu'à deux à la fois, une nouveauté de gameplay qui variera un peu de nos habitudes. Voici ce à quoi il faut s'attendre :

Pouvoir du Corbeau : se transformer en volatile et voler librement, avec la possibilité de plonger et effectuer un assassinat aérien sur les ennemis ;

: se transformer en volatile et voler librement, avec la possibilité de plonger et effectuer un assassinat aérien sur les ennemis ; Pouvoir de Muspelheim : aide à la discrétion en donnant l'apparence d'un Muspel et transforme la peau d'Odin en magma, lui permettant de marcher sur la lave sans perdre de santé ;

: aide à la discrétion en donnant l'apparence d'un Muspel et transforme la peau d'Odin en magma, lui permettant de marcher sur la lave sans perdre de santé ; Pouvoir de Jötunheim : sert à se téléporter sur de courtes distances en esquivant et effectuant des roulades, ainsi que de tirer une flèche de glace à travers les Nœuds Universels pour s'y rendre instantanément ;

: sert à se téléporter sur de courtes distances en esquivant et effectuant des roulades, ainsi que de tirer une flèche de glace à travers les Nœuds Universels pour s'y rendre instantanément ; Pouvoir de la Renaissance : donne la capacité de faire revenir les ennemis morts à la vie pour qu'ils se battent à nos côtés.

Toute la progression sera transférée à Eivor, mais pas ces capacités « magiques ». De nouvelles armures et un type d'arme d'hast inédit (les atgeirs) seront également à récupérer dans l'environnement. L'histoire avancera sinon en nous rendant dans des refuges occupés par les nains, dont les talents de forgeron pourront nous être utiles, notamment pour améliorer l'Arrache-Hugr. Et, oui, faire apparaître une embarcation sera aussi simple que de balancer un caillou dans l'eau... La vidéo montre sinon que nous devrons affronter Sinmara dans un combat de boss et que des Épreuves des Valkyries nous confronteront à des vagues d'ennemis en arène, avec même des modificateurs à appliquer. Enfin, les amateurs de lore peuvent s'attendre à découvrir des informations sur les Isus en lien avec Odin, espérons que ce soit digne d'intérêt.

La sortie de L'Aube du Ragnarök est fixée au 10 mars sur toutes les plateformes où Assassin's Creed Valhalla est disponible. Vous pouvez acheter la version « physique » sur Amazon pour 39,99 €, soit un boîtier avec un code à l'intérieur.

