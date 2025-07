Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : 5 choses à savoir avant de se lancer dans le jeu

Aujourd'hui sort sur ordinateurs et consoles Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, un remake des jeux de glisse d'Activision développé par Iron Galaxy. Une sorte de suite à Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, qui était développé par Vicarious Visions, un studio qui a désormais fusionné avec Blizzard. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 propose des graphismes remis au goût du jour, une nouvelle bande originale, un mode multijoueur en ligne, des parcs inédits et un tas de skateurs à incarner, les développeurs avaient détaillé tout cela lors de la présentation du jeu en mars dernier.

Si Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 vous fait de l'œil, Xbox partage cinq astuces à découvrir avant de se lancer dans le jeu :

Avant les rampes, le bitume



Maîtriser les tricks, c’est la base dans Tony Hawk’s Pro Skater, et ça permet d’enchaîner des figures comme les Impossible Flips, les grinds en 50-50, les 360 Melons et bien d’autres encore. Savoir les combiner, c’est ce qui vous aidera à remplir votre jauge de Spécial. Mais si vous débutez, mieux vaut commencer par les bases du street : travaillez d’abord vos ollies, kickflips et autres tricks au sol pour bien caler votre timing. Ensuite, vous pourrez passer aux grinds sur les barres, bancs, rebords et autres modules du décor.

Une fois que vous êtes à l’aise, essayez d’insérer des flip tricks pendant vos grinds. Ça commencera à faire grimper votre multiplicateur de score, plus vous variez les figures dans vos enchaînements, plus votre multiplicateur sera élevé. Petit à petit, vous allez comprendre comment tout ça s’emboîte, ce qui vous permettra de transposer ces skills sur les rampes et autres éléments plus complexes. Le street, c’est la base : commencez là et tout le reste viendra naturellement.

Concentrez-vous sur les objectifs



Dans THPS 3 + 4, progresser passe par la validation des objectifs de chaque niveau, certains étant bien plus faciles à atteindre que d’autres. Bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin de tous les réussir pour débloquer de nouveaux parks. Au début, le plus fun reste souvent de s’attaquer aux objectifs de type « collecte », comme ramasser toutes les lettres du mot S-K-A-T-E.

C’est un bon moyen de se familiariser avec la structure de chaque map. Prenez Foundry par exemple : l’ordre dans lequel vous récupérez les lettres suit un parcours bien pensé, parfait pour s’entraîner à enchaîner vos runs. Gardez cette ligne en tête, car elle vous servira plus tard pour caler des flip tricks et des grinds au bon moment. Une fois plus à l’aise, vous pourrez revenir sur chaque park pour valider tous les objectifs restants, ce qui vous donnera accès à des Pro Goals encore plus corsés.

N’oubliez pas d’interrompre votre figure au bon moment



Au fil de votre progression, vous allez naturellement vous frotter aux half-pipes, l’un des aspects les plus grisants du jeu… mais aussi l’un des plus exigeants. Il faudra un peu de pratique pour bien caler vos 360 Melons ou savoir quand balancer un flip trick en plein vol.

Avec le temps, vous pourrez même intégrer les half-pipes dans vos enchaînements à multiplicateur de score. Mais attention : il vous arrivera de mal juger une réception. Et si vous sentez que vous êtes sur le point de finir la tête la première dans le béton, pensez à appuyer sur RT pour interrompre la figure. Vous sauverez peut-être quelques dents virtuelles… et surtout, vous conserverez votre jauge de Spécial au lieu de la perdre sur une chute.

Trouvez vos spots



Plus vous explorez les parks, plus vous repérerez des zones idéales pour faire grimper votre jauge de Spécial et enchaîner les gros scores, parfait pour valider les objectifs avancés comme High Score, Pro Score, voire Sick Score. Personnellement, j’aime bien trouver une série de rails bien placés pour mixer des grinds en 50-50 avec des Impossible Flips, histoire de faire monter le multiplicateur rapidement.

Par exemple, sur le niveau College, il y a un de mes spots préférés derrière le guichet : un long couloir courbé avec deux rails parallèles qui mènent chacun à un half-pipe. Enchaîner les grinds ici, tout en plaçant quelques Rail Crosses, permet de booster son score en un rien de temps. Et si vous vous sentez chaud à la fin du run, placer quelques tricks dans le half-pipe peut vraiment faire exploser le compteur. Chaque niveau cache ce genre de spot sympa à découvrir : une piscine à carver, une vert ramp bien placée… Il suffit d’explorer un peu pour les trouver.

Misez sur le Hangtime, l’Air et la Vitesse



Le mode Créer-un-skateur de THPS 3 + 4 est super complet, avec plein d’options de fringues et de styles, j’étais carrément ravi de voir que je pouvais équiper une paire de New Balance Andrew Reynolds à mon alter ego virtuel. En avançant dans le jeu, vous pourrez récupérer des points de stats cachés dans chaque park, que vous pourrez ensuite attribuer à n’importe quel skateur pour encore plus de personnalisation.

De mon côté, investir dans le Hangtime, l’Air et la Vitesse a clairement fait la différence – ces trois stats sont la base pour quasiment tous les aspects du gameplay de THPS 3 + 4. Que ce soit pour réussir un saut entre deux rails, franchir des bancs ou avoir juste assez de hauteur pour claquer un 720, pensez à privilégier ces stats en priorité avant de vous pencher sur le reste.

J’espère que ces quelques conseils vous aideront à bien démarrer dans Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Je recommande aussi vivement de jeter un œil au tutoriel intégré (narré par Tony lui-même), qui fait un excellent boulot pour vous présenter les bases du jeu et ses différentes mécaniques, que vous soyez totalement débutant ou vieux de la vieille.