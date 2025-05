BON PLAN : Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 en précommande à prix réduit

Après un sympathique Tony Hawk's Pro Skater 1+2 qui remettait les jeux de skate sur le devant de la scène, Activision a... fusionné Vicarious Visions avec Blizzard. Mais l'éditeur a quand même confié à Iron Galaxy le développement de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, attendu en juillet sur ordinateurs et consoles.

Si le jeu vous fait de l'œil, bonne nouvelle, Leclerc permet de précommander Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 à petit prix sur presque toutes les consoles. Le jeu de glisse est affiché à 36,99 €, sauf sur PS4 où il faut débourser 49,99 €. Voici les offres :

Précommande Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 dès maintenant pour recevoir Wireframe Tony Shader et accéder à la démo de la fonderie.

Prépare-toi pour le retour de la franchise légendaire avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Une expérience revisitée avec plus de skateurs, de nouveaux parks, des tricks encore plus géniaux, des musiques percutantes et bien plus encore. Réunis l'équipe dans le mode multijoueur en ligne en multiplateforme permettant à jusqu'à 8 skateurs de se rejoindre dans des modes de jeu classiques ou inédits. Crée et partage également des objectifs personnalisés avec tes amis pour la première fois dans les modes « Créer un skateur » et « Créer un park » ! Simple amateur ou pro de la planche, la même prise en main fluide et les mêmes commandes simples à apprendre que dans Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 te permettront de rider comme un pro.