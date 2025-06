Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 lance sa démo, elle va faire des jaloux

Activision était présent au Xbox Games Showcase 2025 pour dévoiler Call of Duty: Black Ops 7, mais également pour mettre en avant Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, un remake qui sortira le mois prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Mais certains joueurs peuvent découvrir dès aujourd'hui une partie du contenu.

Activision et Iron Galaxy lancent dès aujourd'hui la démo Foundry de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et... c'est tout. Malheureusement, les versions Switch 1 et Switch 2 sont boudées, il faudra attendre jusqu'à la sortie du jeu complet sur les consoles de Nintendo. La démo Foundry est réservée aux joueurs qui ont précommandé Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, mais également aux abonnés au PC Game Pass ou au Game Pass Ultimate.

Le Birdman est de retour ! Accompagné d’une sélection de skateparks cultes et inédits, de skateurs légendaires et nouveaux, de figures classiques et de nouvelles techniques, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 débarque le 11 juillet dans un remake complet. Au programme : un mode Carrière étoffé couvrant deux tournées, des Sessions libres, des Speedruns et le mode Free Skate, idéal pour perfectionner vos combos sans la pression du chrono. Enfilez vos baskets et lancez-vous sur les skateparks Foundry et College aux commandes de Tony Hawk ou Rayssa Leal. Cerise sur le gâteau : les détenteurs de l’édition numérique Deluxe auront exclusivement accès à Doom Slayer en tant que skateur jouable !

La date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est fixée au 11 juillet 2025.

