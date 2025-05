TEST Logitech G522 : un casque sans fil qui a sa place sur les oreilles des joueurs

Le confort pour jouer jusqu'au bout de la nuit





Logitech a dévoilé tout récemment le G522 Lightspeed, un nouveau casque sans fil pour gamers. Le constructeur suisse a mis l’accent sur le confort et la qualité sonore, que ce soit du côté des haut-parleurs ou du microphone, ainsi que sur la polyvalence grâce à une connectivité tri-mode. En amont de l’annonce, Logitech nous a envoyé un exemplaire du G522 et, après avoir passé de longues journées avec le casque vissé sur la tête, voici notre test complet.

Le G522 de Logitech respire la qualité.

Esthétiquement parlant, Logitech a mis de côté la sobriété des casques Pro pour un design qui parlera surtout aux joueurs. Le constructeur affirme que le G522 est dans la lignée de la souris G502 et du clavier G515, mais son apparence rappelle aussi fortement celles des G733 et G335. Nous retrouvons des oreillettes ovales, reliées par un arceau via un seul point de contact, tandis que le crâne repose sur un bandeau en tissu. La finition est soignée, le G522 est principalement composé d’un plastique noir mat qui ne garde pas trop la poussière ou les traces de doigt, c’est agréable au toucher et le casque du constructeur suisse respire la qualité. Le bandeau en tissu est plutôt épais, mais Logitech a opté pour une texture striée afin d’aérer le crâne, c’est plutôt bienvenu en période de fortes chaleurs, le haut de la tête ne chauffe pas trop, même après plusieurs heures d’utilisation.

Le G522 embarque des oreillettes avec deux couches de mousse à mémoire de forme, c’est particulièrement confortable, le casque n’écrase jamais les oreilles, même avec des lunettes, et les côtés de la tête restent frais. Le casque pèse seulement 290g, il se fait vite oublier une fois bien positionné sur le crâne. Notons que le placement de l’anneau ne permet pas de faire pivoter les oreillettes, il y a un léger jeu, essentiellement de haut en bas pour s’adapter à la tête de l’utilisateur, mais impossible de tourner les oreillettes à 45° pour laisser reposer le casque autour du cou. Le G522 est un casque gaming, il est essentiellement conçu pour être porté devant un bureau, bien qu’il soit compatible avec les mobiles en Bluetooth 5.3 et même la PlayStation 5 de Sony.

Casque sans fil oblige, Logitech a placé tout un tas de fonctionnalités sur la tranche de l’oreillette gauche, avec du classique : un bouton pour allumer ou éteindre le casque, un autre petit bouton pour choisir le mode de connexion (recherche Bluetooth ou dongle USB 2,4 GHz), une molette pour régler le volume, un bouton pour activer ou désactiver le microphone à la volée et bien sûr un port USB-C pour la recharge ou la connexion filaire. C’est du déjà-vu ailleurs, avec quand même une amélioration notable : la molette est ici plus rigide, c’en est enfin fini de changer le volume (et se casser les tympans) après un mouvement maladroit.

Comme la plupart des casques gaming, le G522 n’échappe aux LED RGB, avec un éclairage sur huit zones, deux par oreillettes. L’intérêt d’une telle fonctionnalité nous échappe toujours, du moins pour la plupart des utilisateurs, les créateurs et créatrices de contenu apparaissant à la caméra pourront cependant choisir parmi quelques préréglages dans le logiciel G Hub, dont un mode Échantillonneur d’écran qui répète les couleurs principales affichées à l’écran sur la surface LED. De notre côté, nous avons préféré couper l’éclairage, dans un souci d’économie de batterie. Le G522 tient environ 25 heures avec les effets lumineux activés et bien plus du double en coupant les LED. Notons qu’un mode permet de recharger la batterie à 80 % seulement, afin d’améliorer sa durée de vie, un très bon point pour la longévité du casque !

Les plus Très bonne finition

Très confortable, même après de longues heures

Le rendu sonore d'excellent qualité

Le micro largement suffisant pour les discussions

G Hub toujours aussi complet

Une bonne autonomie (en désactivant les LED) Les moins Impossible de faire pivoter les oreillettes

Les LED un peu inutiles et qui divisent l'autonomie par deux

Notation Verdict 18 20