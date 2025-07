Pokémon Champions : l'application qui veut révolutionner les combats compétitifs détaille ses principales fonctionnalités

Source: The Pokémon Company

Source: The Pokémon Company

Une expérience centrée sur les combats





En février dernier, nous avions découvert Pokémon Champions, premier projet confié à The Pokémon Works, la société cofondée par ILCA, et qui promettait alors de créer un écosystème pour les combats compétitifs où les différentes mécaniques introduites au fil des générations pourraient cohabiter. Nous n'avions toutefois vu aucune séquence de gameplay. C'est durant le Pokémon Presents de ce mardi que le jeu attendu sur mobiles et Switch a refait une apparition, nous montrant cette fois à quoi il ressemblera, avec au passage quelques détails sur son contenu.

Un premier aperçu qui peut visuellement diviser





Ce qui frappe directement, ce sont évidemment les graphismes de ce Pokémon Champions, qui resteront dans la lignée des récents jeux Switch. Forcément, cela a de quoi déplaire à une partie de la communauté, mais il ne fallait sans doute pas espérer mieux d'un projet devant tourner à la fois sur l'ancienne console de Nintendo et les mobiles. Et clairement, ceux qui se plaignent de ce détail ne doivent pas être la véritable cible du projet, car il n'y a qu'à voir à quoi ressemble Pokémon Showdown, qui est le simulateur non officiel de référence pour la compétition.

Des fonctionnalités fortement bienvenues





Côté gameplay, en plus du format Duo utilisé en VGC, il y aura bien la possibilité de s'affronter en 1v1, ce qui est une petite victoire en soi. En plus de combats amicaux et de matchs privés, c'est évidemment les affrontements classés qui feront tout le sel du titre, avec une répartition des joueurs selon différents niveaux en fonction de leurs aptitudes.

Pour constituer notre équipe, deux choix s'offriront à nous, à savoir importer nos alliés depuis Pokémon HOME ou les recruter en jeu avec un choix à priori limité. Un essai gratuit en temps limité servira à jauger des compétences dont ils disposent, tandis que pour les obtenir définitivement, il faudra dépenser des Points de Victoire (PdV), à acquérir uniquement en effectuant des actions in-game, dont remporter des combats classés. Pas de pay-to-win en vue, reste à voir si une quelconque restriction sur l'import de Pokémon sera donc mise en place, de même sur un éventuel export des créatures obtenues dans Champions.

De plus, cette monnaie servira à l'entraînement, avec la possibilité de modifier librement les statistiques en attribuant les points dans les catégories désirées à raison de 2 PdV par point. Rien que cela constitue une petite révolution. Il en va de même pour l'apprentissage des attaques (100 PdV), changer la Nature de nos compagnons (200 PdV) et leur Talent (400 PdV). Évidemment, la simplicité d'utilisation de ce système va aussi dépendre de la quantité gagnée de cette ressource par combat, une donnée qui reste donc inconnue.

Les interfaces apparaissent de leur côté comme étant immédiatement lisibles, avec par exemple la barre de PV adverse exprimée en pourcentage, ce qui devrait pas mal aider les joueurs. Pour davantage de détails provenant du site officiel, n'hésitez pas à vous rendre en page suivante.

Quand sortira Pokémon Champions ?





Malheureusement, il va falloir se montrer patient avant de pouvoir s'affronter de cette manière puisque la sortie de Pokémon Champions est fixée à 2026 sur Switch, Switch 2, iOS et Android. Reste à voir quel sera l'éventuel coût de l'application et l'impact qu'elle va avoir sur les jeux de la 10G, qui pourraient être libérés de devoir gérer l'aspect compétitif au profit de contenus plus fun pour le grand public.

D'ici là, Légendes Pokémon : Z-A proposera des affrontements en temps réel, de quoi chambouler nos habitudes. Vous pouvez le précommander en vous référant à notre guide d'achat.