Harry Potter : Champions de Quidditch, une vidéo de gameplay qui résume tout avant la sortie

Demain, Warner Bros. Games et Unbroken Studios lanceront Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu de sport solo et multijoueur dans l'univers des sorciers. À quelques heures du lancement, les studios partagent une nouvelle bande-annonce de gameplay, qui fait office de récapitulatif.

Tout y passe, que ce soit le mode PvP, la personnalisation, l'arbre de compétences, les améliorations de balais ou encore le mode Carrière. Les développeurs rajoutent :

En mode Carrière, les joueurs commencent leur aventure au Terrier des Weasley, dans la Coupe du Jardin, puis relèvent le défi de la Coupe des Quatre Maisons de Poudlard, où ils doivent choisir leur maison et affronter des personnages familiers comme Cedric Diggory et Drago Malfoy. Ensuite, les joueurs représenteront une des trois grandes écoles de sorciers, l’académie de magie Beauxbâtons, l’institut Durmstrang ou l’école de sorcellerie de Poudlard dans la célèbre épreuve de Quidditch du Tournoi des Trois Sorciers. Enfin, ils relèveront le défi ultime du Quidditch au niveau mondial, en participant à la Coupe du Monde de Quidditch. Dans le mode JcJ, chaque joueur contrôle l’un des poursuiveurs de l’équipe, plus un rôle de leur choix entre poursuiveur, gardien, batteur ou attrapeur. Les joueurs peuvent adapter leur style de jeu en gagnant des points de compétence pour booster leurs statistiques et apprendre des mouvements spéciaux. Ils peuvent également améliorer leurs balais, en augmentant leur vitesse maximum, leur agilité, et plus encore. Le contenu du jeu peut uniquement être obtenu en progressant dans le jeu et ne peut pas être acheté avec de l’argent réel.

La date de sortie de Harry Potter : Champions de Quidditch est fixée au 3 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera offert aux abonnés PS+ au lancement et une version Nintendo Switch arrivera plus tard. Une Édition Deluxe physique sortira quant à elle le 8 novembre, vous pouvez déjà la précommander contre 39,99 € sur Amazon.