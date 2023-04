Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu vidéo de Quidditch multijoueur pour PC et consoles annoncé !

Le Quidditch fait fantasmer tous les fans de Harry Potter. Ce sport de ballon sur balais volants était jouable dans quelques-unes des adaptations vidéoludiques des romans et films, et était même au centre de Harry Potter : Coupe du monde de Quidditch en 2003. Beaucoup de monde espérait un retour de la discipline sportive dans Hogwarts Legacy, mais alors qu'elle est absente du jeu de base et qu'aucun DLC ne se profile, c'est via une autre expérience qu'elle refait parler d'elle.

Avis à tous les sorciers et sorcières, il est temps de se lancer sur le terrain de Quidditch !



Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre les premiers tests de Harry Potter : Champions de Quidditch ✨



➡️ https://t.co/3ar8RZcLwI #QuidditchChampions pic.twitter.com/GPOAAhTwms — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) April 17, 2023

Oui, un nouveau jeu vidéo de Quidditch vient bien d'être officialisé ! Il s'appelle Harry Potter: Quidditch Champions, ou Harry Potter : Champions de Quidditch en France, et est développé par Unbroken Studios, équipe de Los Angeles à qui nous devons Fractured Lands et qui a beaucoup aidé Rocksteady sur Suicide Squad: Kill the Justice League. Concrètement, il prend la forme d'un jeu multijoueur compétitif et rapide autour du sport magique, exclusivement jouable en ligne dans des modes en solitaire ou en équipe, face à des amis ou d'autres personnes.

Il verra le jour sur PC et consoles dans un futur proche (mais nous ne savons qui des PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch sera concerné), et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site officiel pour tenter de participer à la phase de test fermée qui débutera bientôt.

Qu'est-ce que Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Harry Potter: Champions de Quidditch est un jeu multijoueur compétitif et rapide mettant en vedette le sport magique le plus emblématique au monde. Qui est le distributeur de Harry Potter: Champions de Quidditch ?

C'est Warner Bros. Games qui distribue Harry Potter: Champions de Quidditch sous le label Portkey Games. Qui sont les développeurs de Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Ça fait plusieurs années que les Studios Unbroken développent Harry Potter: Champions de Quidditch. Harry Potter: Champions de Quidditch est-il une expérience autonome ?

Oui, Harry Potter: Champions de Quidditch est une expérience de Quidditch complète et autonome, développée par Unbroken Studios. Il éveille l'intérêt des joueurs pour le Quidditch et les emmène dans d'autres aventures sur balai aux côtés d'amis dans un cadre multijoueur compétitif. Où puis-je jouer à Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Harry Potter: Champions de Quidditch est actuellement en phase de test avec participation limitée. Vous pouvez vous inscrire pour avoir la chance de participer aux tests de jeu actuels et futurs ici. Cette inscription ne vous donne pas l'assurance de participer. Quelle est la date de sortie de Harry Potter: Champions de Quididtch ?

Aucune date de sortie de Harry Potter: Champions de Quididtch n'a encore été définie. Sur quelles plateformes Harry Potter: Champions de Quidditch sera-t-il disponible ?

Harry Potter : Champions de Quidditch sera disponible sur PC et sur les consoles qui n'ont pas encore été confirmées. Les joueurs peuvent-ils personnaliser leur personnage dans Harry Potter : Champions de Quidditch ?

Oui, les joueurs peuvent créer et personnaliser leurs propres champions de Quidditch Faut-il une connexion Internet pour jouer à Harry Potter : Champions de Quidditch ?

Oui, Harry Potter : Champions de Quidditch est une expérience multijoueur compétitive qui demande une connexion Internet pour jouer. Puis-je jouer à Harry Potter : Champions de Quidditch avec mes amis ?

Oui, vous pouvez jouer à Harry Potter : Champions de Quidditch en solo ou en équipe avec des amis ou d'autres personnes en ligne. Comment Harry Potter : Champions de Quidditch s'intègre-t-il dans le monde des sorciers ?

Bien que les jeux de chez Portkey Games ne soient pas une adaptation directe des livres et des films, ceux-ci sont fermement ancrés dans l'univers magique du monde des sorciers. Tout en restant fidèles à la vision originale de J.K. Rowling, les développeurs de chez Portkey Games explorent un nouveau territoire en créant de nouvelles façons pour les fans de s'immerger dans le monde des sorciers. Qu'est-ce que Portkey Games ?

Portkey Games, de Warner Bros. Games, est un label dédié à la création de nouveaux jeux vidéo et mobiles qui placent le joueur au centre de sa propre aventure, inspirée des histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de faire leurs propres choix narratifs et d'interagir avec l'environnement du monde des sorciers pour découvrir des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé pour offrir aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu leur permettant de se plonger dans le monde des sorciers de manière immersive et de créer leurs propres histoires magiques. Quelle est la signification du mot Portkey et pourquoi l'avez-vous choisi pour ce label ?

Portkey signifie Portoloin en français. Dans la série Harry Potter, un Portoloin est un objet enchanté pour transporter immédiatement celui qui le touche vers un endroit précis. Dans la plupart des cas, les Portoloins sont des objets courants qui n'attirent pas l'attention des Moldus. Pour Portkey Games, le Portoloin est le symbole de la façon dont les jeux de ce label transportent les fans vers leurs propres aventures inspirées du monde des sorciers. Quel type de jeux seront développés par Portkey Games ?

Portkey Games permettra aux développeurs de créer une variété d'expériences de jeu nouvelles et immersives, toutes inspirées des histoires originales de J.K. Rowling. Ces expériences n'ont pas été inventées par J.K. Rowling et ne seront pas des adaptations directes des livres ou des films. Ce sont des jeux créés par des fans, développés par des créateurs de jeux fans de la série et inspirés par le monde des sorciers. Les jeux Portkey Games sont-ils créés avec l'approbation de J.K. Rowling ?

Chaque expérience proposée par Portkey Games se déroule dans le monde des sorciers et lui est authentique. J.K. Rowling soutient énormément Portkey Games et a confié la conception et la création des jeux à WB Games et aux développeurs impliqués.

Le terme free-to-play n'est pas encore lâché, nous ne savons donc pas encore s'il s'agira d'un jeu de base gratuit ou avec une base premium, mais il y aura visiblement des achats intégrés pour personnaliser nos Champions dans tous les cas. En attendant d'en savoir plus et de découvrir le gameplay, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible à partir de 55,99 € sur Amazon.fr.

