MAJ Assassin's Creed Valhalla : surprise, Ubisoft a déployé l'ultime mise à jour du jeu en avance !

Le 6 décembre va être un mardi bien chargé pour l'industrie vidéoludique avec le début de nouvelles saisons dans certains jeux service ou encore le lancement de l'extension Entre Deux Mondes du côté de Far Cry 6. À la base, c'est aussi ce jour-là qu'Ubisoft aurait dû sortir l'ultime mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla, mais il n'en sera rien, car elle est déjà disponible !

Bon, il s'agit sans doute d'une erreur à l'origine, puisque le compte Twitter officiel parle de « glitch dans l'Animus », mais les joueurs attendant la conclusion de l'histoire d'Eivor ne bouderont pas leur plaisir. Vous pouvez donc télécharger la mise à jour 1.6.2 pesant entre 1,46 Go (PS4) et 15,1 Go (Xbox Series X|S), qui ajoute en priorité le Dernier Chapitre, l'épilogue gratuit du jeu dans lequel notre héroïne va devoir retrouver 5 fragments mémoriels qui offriront de nouvelles perspectives sur la fin de sa saga. Comme prévu, une option a également été ajoutée pour permettre de conserver la capuche à tous moments et les récompenses des divers évènements saisonniers sont accessibles chez les marchands en échange de la monnaie de base. De nouvelles montures et une apparence de corbeau ont aussi été ajoutées pour remercier la communauté.

En plus de ça, il sera possible de récupérer un objet premium dans la boutique in-game gratuitement chaque semaine le mardi de manière aléatoire, la plupart étant concernés à l'exception de ceux sous licence ! Les joueurs ayant cédé aux sirènes des microtransactions et n'ayant pas la patience d'effectuer des quêtes pour les acheter chez Reda vont s'en mordre les doigts... Sinon, diverses corrections de bugs sont au programme, détaillées dans le changelog en anglais.

Pour terminer, ce patch 1.6.2 sera le dernier à être déployé sur Stadia, le service fermant ses portes le 18 janvier 2023. Ubisoft travaille actuellement à importer les jeux possédés de cette plateforme sur PC via Ubisoft Connect pour que vous ne perdiez rien de vos achats. Grâce au jeu cross-platform, les sauvegardes peuvent de toute manière déjà être utilisées sur consoles et PC.

En revanche, la version Steam d'Assassin's Creed Valhalla devrait elle bien être lancée la semaine prochaine et aucun mode New Game+ n'est prévu. Les diverses éditions du jeu sur consoles sont elles toujours en vente sur Amazon et la Complete Edition est actuellement en soldes sur PlayStation.

Mise à jour : Ubisoft a également spoilé sur Twitter une surprise qui était réservée aux joueurs une heure seulement après avoir averti de la disponibilité de la mise à jour. Si vous souhaitez vraiment savoir de quoi il s'agit, rendez-vous en page suivante, mais autant le découvrir en jouant...