Assassin's Creed Valhalla : mise à jour 1.5.1, défi de Maîtrise, retour de la Fête d'Éostre... Ubisoft dévoile la roadmap jusqu'en mai

Depuis la sortie de l'extension L'Aube du Ragnarök servant à démarrer l'An 2 d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft n'a pas communiqué au sujet de ce qui nous attend durant le restant de l'année, une situation assez frustrante pour les fans, surtout que ledit DLC a pu décevoir sur bien des points (lire nos impressions en fin d'article). Eh bien, une nouvelle roadmap a été diffusée hier comme nous pouvions le supposer, puisqu'une nouvelle « liste » de Trophées était apparue plus tôt dans la semaine et que le compte PlayStation Game Size indiquait qu'une mise à jour était imminente.

Ainsi, pas plus tard que le mardi 19 avril, les joueurs vont pouvoir télécharger la Title Update 1.5.1, qui ajoutera la deuxième et dernière partie de l'activité Défi de maîtrise, appelée Le dénouement (The Reckoning en anglais). Au-delà du seul et unique Trophée de Bronze en récompense, il faut donc s'attendre à plusieurs épreuves supplémentaires et une conclusion à l'histoire avec Hildiran. Par ailleurs, cette mise à jour préparera le terrain pour le retour de la Fête d'Éostre du jeudi 21 avril au jeudi 12 mai, soit durant trois semaines, en espérant que cette fois aucun bug n'empêche d'y accéder. Ensuite, un patch 1.5.2 sera diffusé en mai et ajoutera une fonctionnalité inédite au jeu associée un nouveau bâtiment, l'Armurerie. Le visuel a de quoi rappeler ce que nous avions par exemple dans la Villa Auditore, avec des râteliers pour exposer nos armes et des mannequins sur lesquels placer nos armures.

Bon, tout cela semble tout de même assez léger pour donner envie de relancer le jeu, mais il faudra s'en contenter (c'est gratuit après tout), en espérant que les interrogations en suspend trouvent leur réponse dans les mois à venir. Vous pouvez vous procurer Assassin's Creed Valhalla sur Amazon à partir de 29,95 €.

