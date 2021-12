Assassin's Creed Valhalla et Odyssey : Kassandra fait son retour et rencontre Eivor avec le double DLC gratuit Récits Croisés

À la question du cross-over le plus ambitieux et au meme qui lui est associé, nous pouvons désormais ajouté comme nouveau prétendant la licence Assassin's Creed. En effet, Ubisoft ne s'est pas contenté de dévoiler l'extension L'Aube du Ragnarök pour Assassin's Creed Valhalla, mettant en scène Odin et que nous découvrirons l'année prochaine. L'éditeur a également annoncé Assassin's Creed Récits Croisés, une collaboration entre Odyssey et Valhalla qui va donc faire se rencontrer Kassandra et Eivor, mais pas d'une manière pacifique...

Oui, la rumeur d'un contenu sortant en décembre était donc bien vraie, mais a tout de même de quoi surprendre quant à sa forme. Ainsi, Récits Croisés sera lancé ce 14 décembre à la fois dans Assassin's Creed Valhalla et dans Assassin's Creed Odyssey ! Ces deux nouvelles histoires gratuites intitulées respectivement Une rencontre écrite et Les trésors nous feront explorer deux nouvelles îles avec d'un côté une aventure dans la Grèce antique sur l'île de Corfou en tant que Kassandra, impliquant un Fragment d'Eden, et de l'autre la rencontre de cette dernière avec Eivor au temps des Vikings sur l'île de Skye en Écosse à la suite de cauchemars. Il faudra avoir fait monter Ravensthorpe au niveau 4 et débloqué l'habitation de Valka pour lancer ce contenu.

« Mais quelle est cette sorcellerie ? », nous direz-vous si vous n'êtes pas à jour avec le lore. Si vous n'avez pas joué au précédent épisode, vous avez de quoi être quelque peu circonspect ou étonné, puisque plusieurs siècles séparent les deux jeux, mais il y a une explication à tout ça liée au Bâton d'Hermès Trismégiste, qui a rendu Kassandra immortelle. Ubisoft a même eu la bonne idée de s'amuser de sa ressemblance avec Randvi qui avait tant fait parler à l'époque.

Une mise à jour 1.5.6 sera donc déployée demain pour Odyssey vers 13h00, pesant entre 13,2 Go (Xbox One et PC) et 20,7 Go (PS4) selon les plateformes. Des récompenses en lien avec Valhalla seront offertes une fois l'histoire complétée (et inversement), qui pourra être jouée dès que le Chapitre 1 aura été complété en se rendant à Kephallonia au port de Sami. Mais attention, des spoilers sur l'histoire seront présents si vous ne l'avez pas terminée (bon, après ce que nous avons dit plus haut, vous n'êtes sans doute plus à ça près si vous êtes là). La quête ne sera affichée sur la carte que pour les joueurs ayant terminé les trois arcs narratifs, sinon il faudra trouver le PNJ correspondant.

Et histoire de faire les choses bien, Ubisoft avait déjà annoncé qu'un week-end gratuit permettrait de jouer à Assassin's Creed Odyssey du jeudi 16 au dimanche 19 décembre, ce n'était clairement pas innocent !

