Assassin's Creed Shadows : un titre officiel et une date de sortie en fuite pour Codename Red avant la première bande-annonce !

Hier matin, nous vous faisions part d'une rumeur entourant Assassin's Creed Codename Red, l'épisode au Japon féodal officialisé par Ubisoft en septembre 2022. Depuis, seuls des détails en fuite ont fait parler du jeu, dont le fait que son gameplay serait donc révélé lors de l'Ubisoft Forward début juin. C'est logique et ce sera sûrement le cas, puisque l'éditeur a enfin lancé la campagne de communication autour de celui qu'il va désormais falloir appeler Assassin's Creed Shadows. C'est au détour d'un teaser assez intriguant avec un sablier qui semble-t-il été placé dans la réalité au Japon à Osaka avec la tour Tsutenkaku en fond, que l'annonce de cet intitulé définitif a été réalisée, avec son logo rouge représentant l'emblème de la Confrérie qui a un peu évolué depuis l'annonce, mais n'a rien d'une surprise. En effet, le visuel en fuite d'une build du jeu l'arborait dans une version « enflammée » ou du moins un peu plus vive. Pour le coup, la véracité du cliché ne devrait plus être remise en question, tout comme le nom de l'héroïne Naoe et le fait que deux personnages devraient être jouables. Reste à savoir si le samouraï se nommera bien Yasuke. Les fameuses ombres du titre sont d'ailleurs peut-être une allusion à ce duo, Ubisoft Québec aimant bien les titres tout en simplicité après Syndicate où nous étions justement à la tête d'un syndicat et Odyssey dans lequel nous vivions une grande aventure comme dans les récits d'Homer.

Assassin's Creed Codename Red devient Assassin's Creed Shadows.

Découvrez le Trailer Cinématique en première mondiale le 15 mai à 18h.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/kozizgetft — Ubisoft FR ???????? (@UbisoftFR) May 13, 2024

Assassin's Creed Shadows va donc être dévoilé au travers d'une première bande-annonce cinématique ce mercredi 15 mai à 18h00, heure française, que vous pourrez visionner depuis cet article.

De plus, Ubisoft a fait fuiter la date de sortie d'Assassin's Creed Shadows via la description de sa vidéo avant de la modifier, comme l'ont fait remarquer des fans, comme ici via Access The Animus. C'est donc le 15 novembre 2024 que ce futur épisode verra le jour. Si aucune plateforme n'a pour le moment été indiquée officiellement, des données présentes sur la boutique de l'éditeur sur la page du jeu indiquent la mention suivante :

Inclus avec Ubisoft+. Comparez les éditions d'Assassin's Creed Shadows. Disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S.

Ce serait une sacrée douche froide qu'il s'agisse encore d'un titre cross-gen, surtout pour les joueurs Xbox One non inclus, mais selon Shinobi62, ce n'est pas le cas, et donc probablement une erreur. Le logo seul et un visuel sur lequel est noté un code sont également présents sur la page en question, mais nous y reviendrons dans un autre article.

