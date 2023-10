Assassin's Creed Codename Red : une illustration de l'héroïne du jeu en fuite

Les fans de la licence viennent récemment d'avoir de quoi s'amuser avec Assassin's Creed Mirage, auront pour certains l'occasion de retrouver d'anciens personnages dans Assassin's Creed Nexus VR d'ici peu et pourront créer leur propre avatar dans Assassin's Creed Jade lorsqu'il sortira, mais c'est un autre des futurs projets d'Ubisoft qui nous intéresse à présent. Après le possible teaser pour Assassin's Creed Codename Hexe non utilisé et trouvé dans les données de Mirage, c'est au tour d'Assassin's Creed Codename Red de venir nous exciter, avec du concret. En effet, nous avons potentiellement là un tout premier visuel montrant l'héroïne du jeu de face sans qu'elle ne soit ombrée comme dans la vidéo d'annonce.

Le prochain épisode développé par Ubisoft Québec en lead nous promettait à son officialisation en septembre 2022 de nous faire voyager dans le Japon féodal pour y incarner « un véritable shinobi ». Le mois dernier, une rumeur nous parlait d'un duo de protagonistes avec « un samuraï masculin et une femme shinobi », entre autres choses. Eh bien, c'est capuche sur la tête et épée dans la main droite que cette dernière nous montre son joli minois au détour de la bannière d'un membre d'Ubisoft, le scénariste Pierre Boudreau. Avec en plus la tour en fond, la couleur rouge et le logo stylisé des Assassins, le doute n'est pas permis. D'ailleurs, nous aimerions bien voir la partie basse de l'illustration, puisqu'elle est clairement coupée.

C'est Access The Animus qui rapporte la trouvaille d'un fan, qui a tout simplement été sur le profil LinkedIn de l'intéressé, qui dans ses informations déclare travailler actuellement sur « Assassin's Creed: PROJECT RED », autre nom de code du jeu. À n'en pas douter, le visuel devrait vite être retiré à mesure que l'information va se répandre sur la Toile. C'est tout de même très surprenant que ce genre de fuite existe encore de nos jours si elle est involontaire, les moindres recoins de la Toile étant scrutés par les fans...

Si Assassin's Creed Codename Red est bien prévu pour la fin d'année 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, les prochains mois devraient être plutôt intéressants pour en savoir plus, surtout que l'éditeur devra en parallèle introduire clairement ce qu'est son hub Infinity.

D'ici là, Assassin's Creed Mirage peut être acheté sur Amazon et à la Fnac à partir de 49,99 €.