RUMEUR sur Assassin's Creed Infinity : de nouveaux détails sur le futur hub live service de la licence et les nombreux futurs jeux

Bien qu'Assassin's Creed Nexus VR n'ait visiblement pas satisfait Ubisoft en termes de ventes, la licence reste le fer de lance pour l'éditeur. Si Assassin's Creed Mirage a encore eu droit récemment à une belle nouveauté, l'intérêt d'une partie de la communauté se porte déjà sur le prochain épisode principal baptisé depuis son annonce en septembre 2022 Assassin's Creed Codename Red. Il faut dire qu'avec une destination telle que le Japon féodal plus ou moins demandée depuis de longues années, le tourisme historique devrait en valoir la peine, d'autant plus que c'est Ubisoft Québec qui mène le projet, à qui nous devons Odyssey. À cette époque, l'éditeur en avait également profité pour officialiser le jeu suivant dont se charge principalement Ubisoft Montréal, Codename Hexe, et avait évoqué ensuite en interview un épisode multijoueur surnommé Invictus. Mais surtout, nous avions eu droit à l'officialisation d'Assassin's Creed Infinity, le futur hub de la série qui était alors en rumeur de l'année 2021 et dont l'existence avait fuité grâce à Jason Schreier. Si depuis un an et demi rien de plus n'a été dit à son sujet, nous pouvons encore une fois compter sur Tom Henderson qui a partagé d'intéressants détails sur Insider Gaming.

Selon ce dernier, il a pu avoir un aperçu d'Assassin's Creed Infinity à la condition que rien ne soit diffusé, montrant l'utilisateur passer de ce dernier à Codename Red en quelques secondes pour reprendre sa partie, sans avoir à relancer entièrement le jeu après s'être rendu dans le hub. Si Ubisoft compte faire d'Infinity notre propre Animus, nous n'en attendons pas moins, surtout sur la génération actuelle utilisant des SSD. Pour rappel, il avait été précisé que cela n'empêcherait pas la vente de jeux au format physique, devant dans tous les cas être installés, mais nous pouvons tout de même craindre pour l'avenir si l'accès est conditionné par le hub.

Là où cela risque de ne pas plaire, c'est qu'Assassin's Creed Infinity devrait être principalement orienté live service et servir à raconter la « méta histoire » du présent (ou plutôt du futur à priori). Il serait lancé en même temps que Codename Red et disposerait des fonctionnalités classiques des GaaS, avec une boutique baptisée The Exchange proposant des cosmétiques journaliers et hebdomadaires pour les protagonistes de l'épisode au Japon, Yasuke et Naoe. Jusque là, cela ne changerait pas beaucoup des derniers jeux en date disposant de la Boutique de l'Animus et de la Boutique des Mille Regards de Reda ou l'Oikos des concurrents olympiques de Sargon.

En revanche, une fonctionnalité nommée Synchronisation permettrait d'accéder à des Projets pour chaque protagoniste, qui serait des sortes de mini Passe de combat avec du contenu narratif, servant à gagner des récompenses cosmétiques. Ils seraient ajoutés au hub de manière constante et se concentreraient surtout sur les DLC et sorties de nouveaux jeux, en plus de maintenir l'intérêt des joueurs durant les périodes sans autres nouveautés. Avec une telle licence, nous ne doutons pas des possibilités narratives d'un tel système, mais s'il s'agit de contenus éphémères pour pousser au FOMO, cela va clairement énerver la communauté.

De plus, la stratégie d'Ubisoft serait de sortir un épisode principal tous les deux ans, avec entretemps de plus petites expériences. En soi, ce ne serait pas pire qu'à l'époque avec des sorties annualisées et quelques spin-offs sur d'autres plateformes, et la diversité supposée permettrait de ne pas lasser outre mesure. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de tous les projets à venir d'ici la fin de la décennie, toujours selon Tom Henderson et qui reprend ce qu'il avait déclaré l'an dernier.

Liste des futurs jeux dans le hub Assassin's Creed Infinity Codename Red (Action-RPG dans le Japon féodal) - 2024, Ubisoft Québec

(Action-RPG dans le Japon féodal) - 2024, Ubisoft Québec Invictus (multijoueur) - 2025

(multijoueur) - 2025 Codename Hexe - 2026, Ubisoft Montréal

- 2026, Ubisoft Montréal Obsidian (remake d'Assassin's IV: Black Flag), Ubisoft Singapour

(remake d'Assassin's IV: Black Flag), Ubisoft Singapour Nebula (en Inde, dans l'Empire aztèque et en Méditerranée) - Ubisoft Sofia

(en Inde, dans l'Empire aztèque et en Méditerranée) - Ubisoft Sofia Raid (free-to-play coopératif à 4 joueurs orienté PvE) - Ubisoft Chengdu

(free-to-play coopératif à 4 joueurs orienté PvE) - Ubisoft Chengdu Echoes (multijoueur) - Ubisoft Annecy

(multijoueur) - Ubisoft Annecy Un autre remake d'un jeu Assassin's Creed

Oui, vous avez bien lu, en plus d'un retour de Black Flag, Ubisoft envisagerait donc de proposer une refonte d'un autre épisode. Espérons qu'il s'agisse du tout premier avec Altaïr, pourquoi pas pour les 20 ans en 2027, qui contrairement à l'aventure d'Edward Kenway n'est pas jouable sur les dernières PlayStation et a surtout mal vieilli à plusieurs niveaux.

Enfin, et cela devrait ravir bien des fans et démontrerait enfin d'un changement dans le bon sens du côté de l'éditeur, Assassin's Creed Codename Hexe aurait comme personnage principal une femme, actuellement nommée Elsa. Pour un épisode qui devrait traiter de la chasse aux sorcières du 16e siècle dans le Saint-Empire romain germanique, c'est d'autant plus une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, les deux seuls titres ayant uniquement mis en avant une femme en personnage jouable ont été Assassin's Creed III: Liberation sur PSVita en 2012 (porté depuis sur bien d'autres supports) et Assassin's Creed Chronicles China en 2015. Que ce soit Syndicate, Odyssey ou Valhalla, et à priori Codename Red, tous ont préféré jouer la carte de la sécurité en proposant soit un duo de personnages de sexes opposés ou en donnant le choix en début de partie, malgré la canonicité de la protagoniste féminine dans les deux cas (Kassandra et Eivor).

Alors, que pensez-vous de tout cela ? Est-ce que l'avenir de la licence vous inquiète ? Si Ubisoft ne change pas ses habitudes, il faudra patienter encore quelques mois avant de nouveaux détails officiels.

