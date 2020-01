Ubisoft veut faire des jeux plus variés et change sa ligne éditoriale

Vous le savez, Ubisoft n'est pas au mieux de sa forme. The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint n'ont pas rempli leurs objectifs de ventes, obligeant le studio français à revoir sa stratégie et à repousser trois jeux très attendus, à savoir Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters. Et bien évidemment, Ubisoft compte rebondir et a décidé de revoir sa stratégie de production.

Plusieurs sources de VGC ont en effet dévoilé qu'Ubisoft restructure actuellement son équipe créative, supervisée par l'équipe éditoriale. Celle-ci est composée d'une centaine de designers et producteurs basés à Paris et est chargée de valider tout ce qui fait un jeu, de son design à son script. Mais voilà, comme l'ont souligné de très nombreux joueurs, les titres d'Ubisoft se ressemblent un peu tous depuis le premier Assassin's Creed, il est temps de changer sa manière de faire, et Ubisoft l'a même confirmé dans un communiqué :

Nous renforçons notre équipe éditoriale pour être plus agiles et mieux accompagner nos équipes de développement à travers le monde, car elles créent les meilleures expériences de jeu pour les joueurs.

Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, Ubisoft veut faire des jeux plus variés. Si Serge Hascoët reste le responsable de la ligne éditoriale du studio, les vice-présidents qui lui font régulièrement des propositions de jeux vont être plus nombreux, avec une plus grande autonomie, permettant d'avoir le choix entre davantage de projets. Il y aura ainsi sept vice-présidents, chacun assigné à une franchise d'Ubisoft, qui pourront prendre leurs propres décisions concernant le futur de la licence, Serge Hascoët ne sera là que pour vérifier l'avancée du projet à certains moments clés de la production, comme le fait déjà Yves Guillemot, président d'Ubisoft. Des dirigeants avec plus de responsabilités, c'est donc des jeux plus personnels, et le studio voudrait également accroître les ressources de l'équipe éditoriale et l'étendre en dehors de Paris. VGC rappelle que, jusqu'ici, chaque jeu d'Ubisoft était supervisé par un concepteur et un producteur basés dans la capitale française, ces deux personnes donnant la ligne éditoriale à appliquer, en suivant les consignes de Serge Hascoët. Une source anonyme de VGC déclare en effet :

Dans le système éditorial précédent, il y avait souvent les idées d'une ou deux personnes seulement, impliquées dans chaque jeu. C'est pourquoi vous aviez tendance à voir une telle similitude, car ce sont les mêmes goûts et les mêmes opinions qui sont reproduits.

Bien évidemment, pas question pour Ubisoft de propulser n'importe qui au poste de vice-président de la ligne éditoriale, nous devrions retrouver Tommy François, mais aussi des membres basés au Canada comme Patrick Plourde, directeur créatif de Child of Light, ainsi que Maxime Béland, directeur créatif des derniers Splinter Cell qui vient de passer un an chez Epic Games.

Ubisoft avait déjà appris de ces erreurs dès l'échec de Ghost Recon Breakpoint, Yves Guillemot affirmait être toujours à la recherche de la recette parfaite pour proposer des jeux live de qualité, mais originaux et ne sortant pas trop vite après le précédent volet. Ubisoft aurait même annulé un Destiny-like, exemple parfait de game as service qui attire de nombreux joueurs régulièrement.