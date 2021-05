Far Cry 6 est inspiré de Cuba, mais Ubisoft « ne veut pas faire une déclaration politique » sur le pays

Nous avons enfin retrouvé Far Cry 6 ce vendredi avec une présentation approfondie de son gameplay et de son héros ou héroïne Dani Rojas. Le dictateur Antón Castillo aka El Presidente était bien évidemment de la partie, qui sera au cœur de la guérilla urbaine se profilant à Yara, une île restée bloquée dans le passé.

L'inspiration des révolutions ayant eu lieu en Amérique Centrale et Latine semble évidente, et le directeur narratif Navid Khavari l'a évoquée chez TheGamer au détour d'une interview. Sans surprise, le modèle, c'est Cuba, et Ubisoft s'est d'ailleurs rendu sur place pour s'entretenir avec des guérilleros qui ont combattu dans les années 50 pour renverser le régime de Fulgencio Batista. Mais même si nous serons mis des côtés des rebelles, Navid Khavari « ne veut pas faire une déclaration politique sur ce qui se passe à Cuba en particulier ». Ubisoft va-t-il jouer la carte magique du jeu apolitique qu'ont déjà tenté de sortir Activision pour Call of Duty et Vuctura pour Six Days in Fallujah ? Ou veut-il simplement conter un récit insurrectionnel sans conflit sociétal ?

L'inspiration originale est bien évidemment la guérilla et l'imaginaire qui l'entoure, qui est évidemment lié à la révolution. Quand vous parlez de guérilleros, vous pensez aux guérilleros des années 50 et 60, nous sommes allés là-bas pour parler à de vrais guérilleros qui se sont battus à l'époque, et nous sommes vraiment tombés amoureux de leurs histoires. Mais nous sommes également tombés amoureux de la culture et des personnes que nous avons rencontrées. Quand nous en sommes sortis, ce n'est pas que nous avons senti que nous devions faire Cuba, nous avons réalisé que c'est une île compliquée et que notre jeu ne veut pas faire une déclaration politique sur ce qui se passe à Cuba en particulier. Au-delà de cela, nous nous inspirons des mouvements de guérilla du monde entier et à travers l'histoire. Pour nous, c'était comme si faire de l'île de Yara nous aiderait à raconter cette histoire tout en étant très ouverts avec notre politique et notre inspiration. Une révolution est complexe et les personnes avec lesquelles vous allez vous engager sont également complexes. J'utilise cette ligne de philosophie, qui est que chaque personnage a son propre rythme cardiaque, il suffit de le trouver.

Dans tous les cas, il risque d'être compliqué de nous conter une insurrection contre un dictateur du point de vue des dissidents sans générer la moindre prise de partie pour un camp ou l'autre. Mais Far Cry 6 va visiblement tout faire pour éviter les liens entre la guérilla de Yara et la révolution cubaine, ainsi que les positionnements sur des sujets sociétaux ou des visions du fonctionnement de l'État qui pourraient diviser.

