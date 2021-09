Far Cry 6 est gold et nous présente son contenu post-lancement en vidéo, avec Rambo, Stranger Things et Danny Trejo

Ces derniers temps, les vidéos de Far Cry 6 se multiplient, rien de plus normal à l'approche de son lancement. Plus tôt cette semaine, nous avons pu découvrir un long aperçu de ce que le FPS d'Ubisoft nous proposera lors de son arrivée dans nos consoles et PC, dont les configurations ont été dévoilées, et il est désormais l'heure de s'intéresser à ce qui arrivera dans les mois suivant sa sortie.

Alors, oui, nous avions déjà eu un avant-goût du Season Pass durant l'E3 2021, avec le retour de Vaas Montenegro (doublé par Michael Mando), Pagan Min et Joseph Seed. Ce mode de jeu façon die & retry nous fera revivre les histoires de ces antagonistes, avec de la collecte de ressources permettant d'améliorer notre méchant et son équipement dans une planque, le tout à travers des environnements psychédéliques. En plus, ce sera jouable en coopération comme le reste du jeu ! Le spin-off Far Cry 3: Blood Dragon sera également inclus. Pour autant, il y aura tout de même largement de quoi se faire plaisir sans passer à la caisse.

Trois missions bien particulières vont ainsi être ajoutées au fil de l'année suivant le lancement, qui mettront en scène une célébrité et deux licences de la pop culture mondialement connus. Oui, nous devrons livrer des tacos avec Danny Trejo (Machete, les pubs Old El Paso...), combattre l'armée de Yara avec un personnage fan de l'univers de Rambo (dommage, pas de Sylvester Stallone) et retrouver notre compagnon canin Chorizo dans le Monde à l'envers de Stranger Things !

Si vous vous demandiez comme nous ce que sont les Opérations spéciales, voici la réponse puisque ces missions au nombre de six nous demanderont de voler des armes chimiques auprès de vendeurs d'armes puis de les emmener à un point d'extraction. Des Insurrections auront elles lieu chaque semaine, où il faudra visiblement éliminer des groupes d'ennemis précis.

Contenu payant Season Pass DLC 1 : Folie

DLC 2 : Contrôle

DLC 3 : Chute

Far Cry 3: Blood Dragon Contenu gratuit Missions sous licences Danny & Dani vs. everybody - Donnez-vous-en à cœur joie avec Danny Trejo. Commencez par une mission principale gratuite, puis enchaînez avec une Opération spéciale plus corsée : Malagua. Profitez de deux Danis pour le prix d'un !

Rambo All the Blood - Jusqu'où iriez-vous pour devenir Rambo ? Coopérez avec un superfan de Rambo et affrontez l'armée yarane dans un bain de sang et de vengeance digne d'un film des années 80.

The Vanishing - Des yarans ont disparu. On raconte qu'une mystérieuse créature est derrière ces disparitions, et qu'elle n'épargne personne, pas même Chorizo ! Faites équipe avec de tout nouveaux personnages et embarquez dans une folle aventure dans le Monde à l'envers de Yara. Soyez prudents, les apparences sont trompeuses... 6 Opérations spéciales L'obsession d'Antón pour le développement de Yara a mené à la création d'une arme chimique extrêmement instable, convoitée par des trafiquants d'armes aux quatre coins du monde. Votre mission est de dérober cette arme chimique explosive et de fuir vers le point d'extraction avant qu'elle ne surchauffe, tout en affrontant l'armée d'Antón. Voyagez vers le Mésozoïque, Maceo et bien d'autres lieux uniques qui seront disponibles après la sortie ! Crocodile

Los Tres Santos

Puerta del Edén

Malagua

Deux autres non nommées Insurrections hebdomadaires Partez à la recherche des fidèles soldats d'Antón dès le premier jour avec les Insurrections hebdomadaires, et empêchez-les de reprendre Yara. Et profitez-en pour dénicher de jolies pièces d'équipement. Disponible une fois la campagne terminée.

Sinon, Far Cry 6 est désormais gold, son lancement ne devrait donc plus être retardé désormais.

Far Cry 6 est passé Gold ! ????



???? Rendez-vous le 7 octobre pour découvrir tout ce que Yara vous réserve ! pic.twitter.com/tiqdpnX5Oc — Far Cry 6 FR (@FarCryFR) September 9, 2021

La date de sortie de Far Cry 6 est pour rappel fixée au 7 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, disponible en précommande dès 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Far Cry 6 : une Xbox Series X aux couleurs du jeu à gagner avec Microsoft et Ubisoft