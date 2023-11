Far Cry 6 : une décision importante est prise

Il y a maintenant deux ans, Ubisoft lançait Far Cry 6, un nouveau FPS en monde ouvert qui nous emmenait fait la révolution à Yara contre le terrible Anton Castillo, incarné par Giancarlo Esposito. Un titre apprécié par les fans de la saga, nous avons eu droit à une Édition Game of the Year et pas mal de contenus additionnels, mais Ubisoft tourne la page.

Le studio a pris la parole sur les réseaux sociaux afin d'annoncer la fin de Far Cry 6, mais cela ne devrait pas trop perturber les joueurs pour l'instant. Ubisoft explique :

Merci aux millions de joueurs qui ont rejoint le combat ! Vos aventures peuvent continuer dans Yara sans interruption des services en ligne. Cependant, l'équipe de développement ne fera plus de mises à jour pour Far Cry 6. Nous apprécions votre passion, votre créativité et votre amour pour Chorizo, même Anton en est fier !

Vous l'aurez compris, Far Cry 6 ne sera plus supporté par les développeurs, aucun patch ni mise à jour ne seront publiés l'avenir. Cependant, les serveurs vont rester ouverts, sans doute pour quelques années encore, permettant aux joueurs de profiter des fonctionnalités en ligne. Et heureusement, car le titre a débarqué sur Steam il y a quelques mois seulement.

Pour rappel, Ubisoft n'a pas encore officialisé de nouvel opus, mais les rumeurs concernant Far Cry 7 vont bon train, il pourrait s'appeler Far Cry: Rise et nous demanderait de sauver une famille kidnappée par des conspirationnistes en moins de 24h chrono.

