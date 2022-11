Far Cry 6 : une date de sortie proche pour l'extension Entre Deux Mondes, pleinement détaillée, un mode New Game+ et un Essai gratuit disponibles

Alors que l'épisode annuel de Just Dance et Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sont parus récemment, ce dernier ayant encore une longue vie devant lui l'an prochain, et que le clap de fin pour Assassin's Creed Valhalla approche, Ubisoft va faire revenir sur le devant de la scène son FPS sorti fin 2021 sur consoles et PC, Far Cry 6.

C'est en septembre dernier que la rumeur a surgi sur la Toile, avec l'apparition d'une édition Game of the Year contenant une extension encore inconnue. Depuis, ce bundle numérique est paru sans crier gare le 6 octobre dernier et mentionnait bien un contenu nommé Entre Deux Mondes en français et Lost Between Worlds en anglais. Une liste de Succès en fuite et plusieurs détails ont par ailleurs été rapportés sur ce qui pourrait être une expérience de type rogue-like avec de la coopération, une dénommée Fai épaulant Dani et des portails.

Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de savoir réellement de quoi il s'agit, puisqu'Ubisoft nous donne rendez-vous ce mardi 29 novembre à 19h00 pour l'annonce en bonne et due forme. Vous pourrez suivre l'annonce en live sur Twitch ou via le flux YouTube ci-dessous, et nous ajouterons les informations révélées à la suite de cet article. À minima, nous aurons donc droit à une bande-annonce.



Mise à jour : C'est un sacré délire que nous réserve Ubisoft avec l'extension Entre Deux Mondes, qui sortira pas plus tard que la semaine prochaine le mardi 6 décembre au prix de 19,99 €. Dani va partir enquêter sur une météorite qui va se révéler être un vaisseau extraterrestre contenant une IA baptisée FAI, dont l'archétype fait qu'elle se croit supérieure, un classique. Cette dernière va ramener à la vie notre personnage, qui va l'aider à rassembler les 5 fragments de son vaisseau cristallisé à travers une série de failles nous transportant dans des mondes simulés utilisant les lieux de Yara, mais transformés à la manière des délires visuels des films Doctor Strange, avec par exemple des pluies d'éclair ou un niveau submergé par les eaux.

Chacun apportera sa propre expérience, centrée par exemple sur le parkour, le combat ou les puzzles. Deux portails, un violet et un orange, seront à chaque fois présents, de même que des ennemis arborant des cristaux rouges et bleus, un code couleur servant à développer des stratégies pour maîtriser notre environnement puisque notre armement sera lui aussi réparti entre ces deux types, avec au passage des fonctionnalités d'accessibilité qui n'ont pas été détaillées, sans doute en lien avec les troubles visuels. Nous disposerons de nouveaux outils à notre disposition pour accomplir notre tâche, avec des super pouvoirs, une bombe fractale détruisant les cristaux, un grappin pour la navigation et une clé capable d'ouvrir des portes bloquant des raccourcis. Et si nous mourons, il faudra recommencer la faille, mais des Lueurs à récupérer permettront de réessayer depuis l'emplacement de notre décès. Sinon, la fin est décrite comme inattendue et un peu terrifiante. Vu la tournure de la bande-annonce, une trahison de FAI semble inévitable...

Mais ce n'est pas tout, car une mise à jour a été diffusée aujourd'hui, ajoutant un mode New Game+ et un Essai gratuit permettant de libérer la première île et conserver notre progression ensuite si nous achetons le jeu. Le NG+ permet de recommencer l'aventure avec tout notre équipement, pourquoi pas en choisissant la difficulté Guerrilla, et de profiter d'améliorations bienvenues comme une aide à la complétion entourant sur la carte les zones d'intérêt sans toutefois nous dire précisément où aller, un changement de type de munition s'effectuant depuis la roue des armes, 4 loadouts différents pour s'adapter à la situation à la volée et de nouvelles interactions avec les amigos.

Si vous préférez les éditions physiques, Far Cry 6 est vendu à partir de 22,79 € sur Amazon.