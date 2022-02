Far Cry 6 : une date de sortie pour le dernier DLC payant, Joseph : Chute

Tout s'enchaîne rapidement pour le contenu post-lancement de Far Cry 6. Nous avons accueilli la mission gratuite autour de Rambo cette semaine, et il est maintenant temps de se tourner vers le troisième et dernier DLC payant, dénommé Joseph : Chute, qui débarquera la semaine prochaine. Une fois encore, nous incarnerons un vilain d'un épisode passé, en l'occurrence Far Cry 5, pour combattre des adversaires à la chaîne dans des parties rejouables façon roguelite.



Voici comment Ubisoft décrit cette dernière extension.

Les joueurs incarneront Joseph Seed, le méchant emblématique de Far Cry 5, qui évoluera dans une version alternative de Hope County dans le Montana, dans une toute nouvelle expérience inspirée du genre « roguelite ». Mêlant à la fois action intense et narration, « Joseph : Chute » donnera l'opportunité unique aux joueurs de plonger dans l'esprit torturé de Joseph qui devra affronter les anciens membres de sa secte alors que sa foi l'a quitté. Il devra également se confronter aux membres de sa famille tout en luttant pour vaincre ses démons intérieurs.

L'éditeur vient donc de fixer la date de sortie de Joseph : Chute au 8 février sur l'ensemble des plateformes. Et pour fêter ça, les différentes éditions de Far Cry 6 sont affichées à jusqu'à -40 % sur les plateformes de téléchargement, tandis que le Season Pass bénéficie aussi d'un rabais de 25 % pendant quelques jours. La version physique est elle disponible à partir de 34,89 € sur Amazon.fr.



