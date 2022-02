Far Cry 6 : John Rambo a de la concurrence à Yara, une mission cross-over avec la licence cinématographique disponible

Depuis son lancement en fin d'année dernière, Far Cry 6 a déjà été enrichi avec l'ajout de plusieurs contenus payants que sont les DLC Vaas : Folie et Pagan : Contrôle. En attendant de pouvoir incarner Joseph Seed, Ubisoft propose également des missions gratuites. Danny & Dani contre le reste du monde avait vu le jour en décembre, avec Danny Trejo, et c'est désormais la collaboration avec Rambo qui est disponible.

Bon, le personnage culte incarné à l'écran par Sylvester Stallone n'est pas présent, mais Dani doit faire équipe avec un super fan du personnage pour lutter contre les troupes armées de Yara. La bande-annonce explosive accompagnant le lancement de la mission Rambo - Du sang partout jouable seul ou en coopération nous montre l'arc Vengeance faisant office de récompense et l'apparence rappelant évidemment John Rambo arborée par notre personnage, mais qui n'est pas gratuite...

Jusqu'où iriez-vous pour devenir Rambo ? Dans Du sang partout, vous aidez un superfan de Rambo à affronter l'armée yarane dans un bain de sang et de vengeance digne d'un film des années 80. Combinez discrétion et action trépidante et dénichez toutes les références à des moments mythiques de Rambo. En terminant cette mission gratuite, vous déverrouillerez l'arc de la vengeance, une arme explosive et mortelle, redoutable contre les hélicoptères et les unités lourdes. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez également acheter et personnaliser votre personnage avec un pack inspiré de Rambo, comprenant son équipement, son arme, son véhicule mythique et bien d'autres accessoires du guérillero le plus célèbre du cinéma.

La Mise à jour 4 ayant ajouté ce contenu apporte d'autres petites nouveautés et corrige divers bugs, comme vous pouvez le constater dans le changelog ci-dessous :

PC - Sans le pack de textures HD : 8,64 Go / Avec le pack de textures HD : 12,33 Go ;

Xbox One - Environ 12 Go ;

Xbox Series X | S - Environ 25 Go ;

PlayStation 4 - Entre 17 et 22 Go ;

PlayStation 5 - Environ 23 Go. AMÉLIORATIONS DE CONFORT Camps de guérilleros : Nous avons mis à jour le système d'amélioration de vos camps de guérilleros lorsque vous jouez en coop. Auparavant, lorsque vous amélioriez un bâtiment pendant que vous jouiez avec quelqu'un d'autre, une demande d'autorisation apparaissait pour les autres joueurs de votre groupe. Ce n'est désormais plus le cas avec la mise à jour 4. Vous pourrez améliorer librement votre camp. Récupération de munitions sur les ennemis : Nous avons ajouté une notification sur l'ATH lorsque vous essayez de récupérer des munitions sur des ennemis, alors que vous ne pouvez pas en transporter plus. Auparavant, vous ne receviez aucune notification. Il était alors parfois difficile de comprendre pourquoi les corps ennemis étaient en surbrillance, alors que vous ne receviez ni butin ni notification. Jauges de santé et icônes des ennemis dans les véhicules : Lorsque vous affrontez des ennemis dans des véhicules, il peut être difficile de différencier la santé du véhicule, la santé de l'ennemi et le type d'ennemi. Dans la mise à jour 4, nous modifions l'affichage en masquant les marqueurs ennemis lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un véhicule. Cela permettra d'améliorer la lisibilité du combat. CORRECTIONS DE BUGS Général Correction d'un problème qui entraînait une boucle de réapparition infinie lors de la mission « Le paradis perdu ».

Correction d'un problème qui entraînait la réinitialisation de la sensibilité de la visée lorsque vous fermiez le menu des options.

Correction d'un problème lors duquel l'ATH disparaissait complètement dans certaines situations.

Correction d'un problème lors duquel certains messages d'avertissement n'étaient pas correctement pris en compte par les paramètres du groupe de couleur rouge dans le menu Couleurs.

Correction de plusieurs problèmes qui entraînaient le plantage du jeu.

Correction d'un problème qui empêchait un hôte d'exclure un client lors d'une session coop.

Correction d'un problème lors duquel les snipers ennemis réapparaissaient indéfiniment dans les zones interdites entre les plaines de l'Oasis et la plantation Palma.

Correction d'un problème lors duquel les ennemis réapparaissaient trop fréquemment dans la zone Costa del Mar.

Correction d'un problème lors duquel les ennemis réapparaissaient trop fréquemment dans la zone des champs de Savannah.

Correction d'un problème qui empêchait parfois la réussite de la mission « Trésor national », alors que vous aviez livré le char.

Correction d'un problème maintenant activé le marquage d'ennemis, même une fois désactivé dans le menu Options DLC Correction d'un problème lors duquel les options « Mise à l'échelle de l'IU et des polices » ne s'appliquaient pas à tous les éléments de l'ATH lorsque vous jouiez au DLC.

Correction d'un problème lors duquel les joueurs se retrouvaient hors limites, après avoir interagi avec un lien mémoriel. Xbox Correction d'un problème qui entraînait une erreur SNOWSHOE-73FDEEE5 sur les consoles Xbox lorsque vous utilisiez la boutique Ubisoft Connect.

Correction d'un problème qui entraînait parfois l'apparition d'un écran noir lorsque vous lanciez Far Cry 6 sur les consoles Xbox.

Correction d'un problème qui causait l'apparition d'un écran de chargement infini au lancement d'un DLC. Xbox Series X|S Correction d'un problème qui causait l'apparition d'un écran de chargement infini au lancement d'une opération spéciale. PC Correction d'un problème qui entraînait le blocage (soft lock) ou le plantage de la partie, si un joueur cliquait sur le bouton Ubisoft Connect dans le menu principal alors qu'Ubisoft Connect était désactivé.

Une troisième et dernière mission cross-over sera ajoutée cette année, avec Chorizo et le monde de Stranger Things. Far Cry 6 est sinon actuellement disponible à la vente au prix de 41,55 € sur Amazon.