Far Cry 6 : Édition Game of the Year, la jaquette, le prix, la date de sortie et le nom de la nouvelle extension en fuite

Aggiornamenti Lumia, site très doué quand il s'agit de trouver des informations planquées dans le Microsoft Store, nous apprenait la semaine dernière qu'Ubisoft préparait une Édition Game of the Year pour Far Cry 6, logo à l'appui. Et il ne mentait pas, car ce même Microsoft Store vient de mettre en ligne la fiche du produit avant qu'Ubisoft ne l'officialise.

Un an après la sortie de Far Cry 6, c'est donc à priori ce 6 octobre que l'éditeur lancera son Édition Game of the Year : l'annonce devrait logiquement survenir dans l'après-midi. Son prix est fixé à 119,99 €, un tarif élevé sachant que l'édition Gold normalement vendue à 99,99 € est actuellement soldée à 39,99 € sur le Microsoft Store (et que le jeu seul peut être trouvé à partir de 26,99 € sur Amazon.fr).

Vivez l'expérience Far Cry 6 définitive avec l'édition Game of the Year, qui comprend le jeu de base, tout le contenu de l'abonnement de saison, toutes les mises à jour du jeu, le pack Ultime et la nouvelle extension Perdu entre les mondes (bientôt disponible). Incarnez Dani Rojas et battez-vous au sein d’une guérilla révolutionnaire des temps modernes. Explorez Yara, le monde ouvert le plus ambitieux de la série Far Cry à ce jour, et appréciez le summum de la variété présente dans la franchise Far Cry, que ce soit en solo ou en mode coop ! Profitez de toutes les mises à jour gratuites du jeu, incluant un nouveau mode de difficulté, l'échange de munitions, les équipements individuels et plus encore !

Obtenez tout le contenu de l'abonnement de saison de Far Cry 6, incluant les trois contenus téléchargeables et Far Cry 3 Blood Dragon édition classique.

Enfin, obtenez la nouvelle extension Perdu entre les mondes! Ce jeu profite de la technologie Smart Delivery, qui permet de jouer au titre à la fois sur Xbox One et sur Xbox Series X|S.

Côté contenu, vous aurez droit à l'aventure principale, le Season Pass, et le bundle Pack Ultime avec ses Packs Chasseur de Crocodile, Expédition dans la Jungle et Vice (soit les bonus regroupés des Éditions Or et Deluxe), et surtout à la nouvelle extension Lost Between Worlds soit Perdu entre les mondes. Elle ne sera en revanche pas disponible aujourd'hui, mais vous y aurez accès dès son lancement à une date encore inconnue : elle sera aussi certainement proposée en achat séparé pour les détenteurs du jeu de base. En revanche, là, en attendant un éventuel teaser, nous n'avons pas d'informations sur ce que contiendra ce DLC.