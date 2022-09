RUMEUR sur Far Cry 6 : une édition Game of the Year avec une nouvelle extension en approche !

Un projet d'Ubisoft qui ne fuite pas est désormais de l'ordre du miracle, alors l'apparente fuite du jour n'aura pas vraiment de quoi nous surprendre, surtout que le jeu en question est déjà disponible. En effet, c'est Far Cry 6 qui est dans le viseur. Le FPS d'Ubisoft Toronto est paru il y a bientôt près d'un an sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, et a ensuite eu droit à un contenu post-lancement mêlant DLC payants en mode rogue-lite avec les anciens méchants de la saga et ajouts gratuits. Pour autant, tout a vite pris fin dès le mois de mars dernier. Forcément, l'idée qu'un Far Cry 7 lui succède à plus ou moins long terme n'a rien de fou, ni celle d'un spin-off à la manière de Primal et New Dawn. Mais tout porte désormais à croire que l'éditeur va continuer à supporter le jeu une année de plus, ou quelques mois à défaut, en sortant au passage une Game of the Year Edition.

C'est Aggiornamenti Lumia qui a dévoilé sur Twitter un visuel provenant de la boutique de Microsoft, qui servira pour un Game of the Year Upgrade Pass, suggérant donc qu'il y ait une édition GOTY vers laquelle mettre son jeu à jour. Jusque là, rien de bien fou, si ce n'est que certains diront que Far Cry 6 n'a pas été un jeu de l'année en 2021 aussi bon soit-il être aux yeux d'une partie des joueurs. Mais en plus du Season Pass et de l'Ultimate Pack parus initialement, il est fait mention d'une extension. Oui, il semblerait que Far Cry 6 ait droit à un gros contenu additionnel payant dans les mois à venir pour prolonger le plaisir. Reste à savoir quand Ubisoft va l'officialiser et pourquoi il ne l'a d'ailleurs pas fait lors de sa récente présentation, mais ça ne saurait tarder.

