RUMEUR sur Far Cry 7 : interrogatoires musclés et jeu à finir en 24h chrono, de nouveaux détails sur l'histoire en fuite

Même si la recette stagne un peu, personne ne doute qu'Ubisoft prépare un Far Cry 7 qui continuera la franchise autour d'une nouvelle histoire autonome. Des rumeurs rapportées par Insider Gaming avait laissé entendre que ce futur titre surnommé Project Blackbird nous emmènerait en Alaska, et serait proposé à peu près en même temps qu'un jeu de tir free-to-play en PvE basé sur l'extraction. Il serait développé par Ubisoft Montréal via le Snowdrop Engine, et non plus le moteur Dunia, pour une sortie à l'automne 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Le journaliste Tom Henderson récidive cette semaine, en dévoilant de nouvelles informations que lui auraient confié ses sources. D'après elles, l'histoire serait encore une fois non linéaire, avec la possibilité de vivre les différentes parties intermédiaires dans l'ordre que nous souhaitons. Le scénario tournerait ainsi autour du kidnapping d'une famille riche par un groupe de conspirationnistes appelés Sons of Truth, qu'il faudrait sauver dans un délai de 72 heures in-game, soit 24 heures de temps de jeu réel. Oui, cela pourrait changer d'ici le lancement, mais il y aurait bien un compte-à-rebours façon Dead Rising durant l'aventure, qui s'arrêterait cependant dans les menus et certains refuges.

Les membres de la famille devraient ainsi être sauvés dans l'ordre que nous désirons dans le délai imparti. Si nous ne le faisons pas à temps ou qu'ils sont tués lors de l'opération, cela ne causerait pas un Game Over, et aurait un impact sur l'histoire. Le scénario pourrait ainsi être fini sans avoir secouru toute la famille : le but final serait de tuer les Fils de la Vérité, mais la vraie fin et le 100 % ne pourraient être atteints qu'en ayant mis tout le monde en sécurité.



Sinon, durant l'aventure, une mécanique d'interrogatoire serait proposée, afin de nous permettre d'obtenir des informations sur la localisation des otages. Ces phases ne seraient pas toujours utiles, car les victimes pourraient mentir, rester silencieuses ou s'échapper. Le journaliste d'Insider Gaming dément enfin une ancienne rumeur selon laquelle le titre définitif serait Far Cry: Rise, et qu'il se déroulerait sur une île tropicale fictive appelée Kimsan, qui se trouve dans la Mer Jaune à côté de la Corée du Sud. Il ne reconfirme en revanche pas l'Alaska pour décor.

Le concept de ce Far Cry 7 est alléchant, mais pourrait évoluer d'ici le lancement, quand bien même Tom Henderson dirait vrai sur la version actuelle du jeu. En attendant d'en savoir plus, Far Cry 6 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.