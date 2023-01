RUMEUR sur Far Cry : un Far Cry 7 et un épisode spécial multijoueur en Alaska en développement

Même si Far Cry 6, encore récemment garni de l'extension Entre Deux Mondes, n'a pas fait l'unanimité, la franchise a encore le vent en poupe. C'est donc sans surprise que des bruits de couloirs rapportent cette semaine qu'Ubisoft travaillerait sur un Far Cry 7, mais aussi un épisode spécial stand-alone en multijoueur.

C'est d'abord Insider Gaming qui a dévoilé publiquement ses informations. D'après le site souvent bien renseigné, l'expérience solo s'appellerait pour le moment Project Blackbird et le projet multijoueur Project Maverick. La forme de ce dernier aurait changé à plusieurs reprises ces dernières années, mais les dernières images visionnées par les journalistes montreraient des environnements sauvages d'Alaska que nous arpenterions dans le cadre d'un jeu de tir basé sur l'exfiltration (comprenez un Escape from Tarkov-like), avec mort permanente, gestion des ressources de notre sac à dos, objectifs à compléter et plus encore.

Les deux projets auraient été initialement pensés comme un seul jeu surnommé Project Talisker et mené par Ubisoft Montréal, mais auraient été scindés en deux entités suite au départ du directeur Day Hay chez Blizzard. Rien de sûr, mais vu qu'il partage le même concept initial, Far Cry 7 pourrait donc aussi nous emmener en Alaska. Kotaku a pu confirmer une partie de ces dires : s'il ne s'avance sur rien côté contenu, il affirme que Yves Guillemot a évoqué l'existence des deux titres dans un e-mail interne il y a quelques jours et qu'ils utiliseraient non plus le moteur Dunia, mais le Snowdrop Engine de The Division 2.

En attendant de voir ces informations confirmées, Far Cry 6 est disponible à partir de 16,92 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : RUMEUR sur The Crew 3 : un intitulé, une destination paradisiaque et une annonce en vue pour le prochain jeu de course d'Ubisoft