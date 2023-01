RUMEUR sur The Crew 3 : un intitulé, une destination paradisiaque et une annonce en vue pour le prochain jeu de course d'Ubisoft

Lancé en 2018, The Crew 2 poursuit depuis sa route avec du contenu saisonnier régulier et après l'Épisode 1 de la Saison 7, Into the Storm, a récemment accueilli l'Épisode 2 : Blizzard Rush. Depuis un bon moment déjà, les rumeurs veulent que les Lyonnais d'Ivory Tower soient en train de concevoir le prochain épisode, un « The Crew 3 » connu sous le nom de code Project Orlando. Malgré les déboires d'Ubisoft, il a été fait mention lors du dernier bilan trimestriel de l'arrivée de plusieurs jeux de type « premium » non annoncés, dont « un gros titre » pour la prochaine année fiscale, qui selon Insider Gaming pourrait être ce nouveau The Crew. À ce sujet, son nom définitif ne fait presque plus aucun doute depuis quelques heures.

Project Orlando is named The Crew Motorfest pic.twitter.com/U4svYZbKNq — Script (@ScriptLeaksR6) January 26, 2023

Le dataminer Script a en effet posté un visuel plus qu'explicite sur le lequel est indiqué le nom du Project Orlando, qu'il faudrait donc appeler The Crew Motorfest, conservant donc l'intitulé de la licence. Un programme Insider devrait ainsi débuter en février pour faire tester le jeu par une partie de la communauté. En toute logique, son officialisation ne devrait donc plus tarder. Par ailleurs, Insider Gaming indique que le projet aurait commencé en tant que DLC de The Crew 2 avant de muer en un jeu à part entière au fil de son développement. Un cas qui rappelle Assassin's Creed Mirage. Selon des visuels que le site aurait obtenus, ce nouvel épisode nous emmènerait sur l'île d'Oahu à Hawaï, déjà apparue en jeu vidéo durant la 7G de Pokémon (Mele-Mele), un cadre paradisiaque que les amateurs de courses à la Forza Horizon devraient apprécier.

