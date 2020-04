RUMEUR sur Disney+ : la saison 3 de The Mandalorian et une série originale au casting féminin en production

La première saison de The Mandalorian est en cours de diffusion en France depuis le lancement de Disney+ par chez nous. Outre-Atlantique, les huit premiers épisodes sont déjà disponibles, et Jon Favreau avait déjà confirmé que le Mandalorien reviendrait pour une saison 2 à l'automne 2020 : la période de lancement est désormais moins sûre, mais le projet est bien en cours.

Variety a cependant des informateurs dans les rangs de Disney, et en a appris plus sur les plans de la société pour la série. Une saison 3 serait déjà en pré-production avec le vice-président et directeur créatif de LucasFilm Doug Chiang à la tête de l'équipe artistique pour le moment. Le scénario serait en cours d'écriture depuis un moment, et les premiers concept arts auraient été dessinés ces dernières semaines, peut-être histoire aussi de profiter du hiatus des tournages. Selon une autre source, le département production design aurait lui commencé à bosser sur cette saison dès lundi dernier, car les ambitions seraient élevées pour cette partie du récit.

Les informations de Variety sur l'univers Star Wars sur Disney+ ne s'arrêtent pas là ! En plus d'une série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, un feuilleton autour du personnage de Cassian Andor, Diego Luna dans Rogue One, est en chantier. D'après les sources du site, Stellan Skarsgård (Will Hunting, Chernobyl) et Kyle Soller (Anna Karenine, The Titan) ont été recrutés pour des rôles non précisés.

Enfin, une autre série Star Wars non annoncée serait en développement par Leslye Headland, la showrunner et scénariste de Poupée Russe. Il s'agirait d'une aventure avec un casting majoritairement féminin, se déroulant dans une temporalité différente des autres projets, mais aucune information concrète sur le cadre n'est encore connue. Non, malgré la fin de la saga Skywalker, la franchise est loin d'être prête à s'arrêter, bien au contraire.

