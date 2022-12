DISNEY+ : The Mandalorian, une date de sortie ferme pour le début de la saison 3

La première des 2 saisons d'Andor vient tout juste de se terminer, mais Disney+ regarde déjà vers l'avenir et les autres productions Star Wars. Nous aurons ainsi droit à la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch à partir du 4 janvier, et ensuite à la saison 3 de The Mandalorian, qui vient d'être datée.

Il vient d'être confirmé que le premier épisode serait diffusé le mercredi 1er mars 2023 sur Disney+, pour un nombre de semaines et de chapitres encore non officiel. L'annonce a été faite par Pedro Pascal à la Brazil Comic Con, mais pas de nouveau trailer à se mettre sous la dent, seule une image inédite montrant le duo formé par Mando et Grogu a été dévoilée au passage. Un trailer avait pour mémoire été diffusé en septembre dernier lors de la D23 Expo.

Rendez-vous est pris : vous pouvez d'ici là visionner ou revisionner les précédents épisodes en vous abonnant à Disney+.

