DISNEY+ : Star Wars, date et trailer pour Andor, période de sortie pour The Mandalorian saison 3 et annonces de Skeleton Crew, Tales of the Jedi et Young Jedi Adventures

Dès demain, Disney+ va accueillir la très attendue mini-série Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor et Hayden Christensen, mais c'est loin d'être le seul programme prévu pour la plateforme de streaming. Vanity Fair avait fait le point récemment sur ce qui nous attend concernant la licence Star Wars en général, mais c'était sans compter sur la Star Wars Celebration 2022 qui vient de débuter à Anaheim. La plus grosse annonce concernant cette galaxie lointaine a été la diffusion du premier teaser trailer pour Andor, accompagné d'une date de lancement sur le SVoD.

Bande-annonce VO

Si vous aviez aimé Rogue One: A Star Wars Story, cette série de 12 épisodes se déroulant 5 ans avant et mettant donc en scène Cassian Andor (Diego Luna) devrait vous intéresser. L'atmosphère visuelle du film se retrouve quelque peu dans les premières scènes dévoilées, où la menace de l'Empire est palpable, bien aidée par le rythme des percussions. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'en voir plus, car Andor sera diffusé sur Disney+ à partir du 31 août prochain avec deux épisodes pour commencer. Nous retrouverons également au casting Genevieve O'Reilly reprenant son rôle de Mon Mothma, ainsi que Stellan Skarsgård (Bill le Bottier dans les Pirates des Caraïbes, Vladimir Harkonnen dans Dune), Adria Arjona (Martine Bancroft dans Morbius), Denise Gough (voix anglaise de Yennefer dans The Witcher 3) et Kyle Soller.

Voici par ailleurs le synopsis de cette série créée par Tony Gilroy, qui officie en tant que showrunner :

La série Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu'il peut faire. La série raconte l'histoire de la rébellion naissante contre l'Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C'est une époque remplie de dangers, de tromperies et d'intrigues où Cassian s'engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle.

Bande-annonce VF

Et ce n'est donc pas tout. En 2023, nous pourrons donc entre autres découvrir Ahsoka et surtout la saison 3 de The Mandalorian. La série avec le personnage de Pedro Pascal et son adorable acolyte Grogu sera diffusée à compter du mois de février et s'est offert un nouveau logo pour l'occasion. Si d'autres projets n'ont pas refait parler d'eux, il y en a un inédit qui est venu se rajouter sur la liste, un certain Star Wars: Skeleton Crew, une série originale avec en vedette Jude Law qui sortira là encore l'année prochaine. Tout juste savons-nous qu'elle mettra en scène un groupe d'enfants perdus dans la galaxie à l'époque de The Mandalorian, ce qui ne nous avance pas à grand-chose. Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau et Dave Filoni y seront sinon producteurs exécutifs.

Mise à jour (27/05/22) : nous apprenons que le 5 août prochain sera diffusé un épisode animé spécial LEGO Star Wars: Summer Vacation, teasé avec une amusante affiche sur laquelle l'Étoile de la Mort a la forme d'un ballon de beach-volley (ou est-ce l'inverse ?).

Par ailleurs, une autre série inédite vient d'être annoncée, Star Wars: Young Jedi Adventures, qui sera diffusée au printemps 2023 sur Disney+ et Disney Junior. Se déroulant à l'époque de la Haute République (bien avant la prélogie), elle nous fera suivre des jeunes apprenant à devenir Jedi et à maîtriser la Force en faisant preuve de compassion, d'autodiscipline et de patience, tout en mettant en avant le travail d'équipe et la camaraderie.

Mise à jour (29/05/22) : la troisième journée a encore vue l'annonce d'un programme pour Disney+, une série d'anthologie de courts-métrages animés intitulée Star Wars: Tales of the Jedi, dont chacun des 6 épisodes mettra en scène des Jedi à l'époque de la prélogie et qui sera diffusée à l'automne 2022. Nous y verrons notamment les origines d'Ahsoka, qui sera présente dans la moitié des épisodes, et un autre épisode sera consacré au comte Dooku jeune ! Qui-Gon Jinn apparaîtra jeune, doublé par Liam Neeson et son fils.

Par ailleurs, Jon Favreau a confirmé qu'il travaille déjà sur l'écriture de la saison 4 de The Mandalorian ! Enfin, c'est l'anthologie de courts-métrages animés Star Wars: Visions qui va bénéficier d'un Volume 2 au printemps 2023.

Les raisons de rester abonné à Disney+ pour les fans de Star Wars vont donc être plus nombreuses que jamais.