DISNEY+ : Star Wars: Visions, un premier aperçu et une date de diffusion pour l'anthologie de courts-métrages d'animation japonaise

En parallèle de l'expansion du MCU au travers de séries sur Disney+ sous l'égide de Marvel Studios, Lucasfilm va alimenter la plateforme de streaming en élargissant les horizons de la licence Star Wars via, là encore, de multiples projets. Ils avaient été présentés, ou du moins à minima nommés, en fin d'année dernière et parmi eux figuraient Star Wars: The Bad Batch, en cours de diffusion, et une certaine série Star Wars: Visions, qui nous intéresse à présent.

Nous savions seulement jusqu'à présent qu'il s'agirait d'une anthologie de courts-métrages d'animation japonaise et ce premier aperçu vidéo sert à présenter le concept et, surtout, les studios derrière les 9 histoires indépendantes qui vont nous être contées et dont nous connaissons désormais les intitulés. Nous retrouverons ainsi Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru et Production IG, soit de grands noms qui devraient régaler les amateurs d'anime et apporter un vent de fraicheur à la licence. Les sabres laser n'auront jamais aussi bien porté leur nom à en croire certains concept arts !

Kamikaze Douga - The Duel

Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody

Trigger - The Twins

Trigger - The Elder

Kinema Citrus - The Village Bride

Science Saru - Akakiri

Science Saru - T0-B1

Production IG - The Ninth Jedi

Et contrairement à d'autres projets rendus disponibles de façon hebdomadaire sur la plateforme, l'intégralité des « épisodes » de Star Wars: Visions est prévue pour le 22 septembre prochain.

