DISNEY+ : Star Wars: Visions Volume 2 dégaine sa captivante bande-annonce

Ce lundi est la quatrième et dernière journée de la Star Wars Celebration Europe 2023 à Londres, qui nous a déjà permis de faire le plein d'annonces et vidéos plus ou moins alléchantes. Entre les projets de longs-métrages étendant la temporalité de l'actuel canon de Disney, une première bande-annonce pour la série Ahsoka et un dernier trailer de gameplay pour le jeu Star Wars Jedi: Survivor de Respawn Entertainment, les fans ont déjà eu de quoi se mettre sous la dent. Avant que le rideau ne baisse, c'est une vidéo dédiée au Volume 2 de Star Wars: Visions qui vient nous régaler.

Cette série d'anthologie qui reprend le principe de Love, Death + Robots, mais dans une galaxie très lointaine baignée par la Force, avait donc eu droit à 9 courts-métrages en 2021 et va revenir avec tout autant de projets inédits le mois prochain lors du Star Wars Day. Nous avions pu découvrir les titres et équipes en charge de chaque épisode de ce Volume 2 un peu plus tôt dans l'année et nous découvrons donc maintenant le résultat en mouvements. Les styles artistiques sont encore une fois bien distincts et se démarquent également de la précédente vague, que nous devions uniquement à des studios japonais. N'hésitez pas à activer les sous-titres, qui dévoilent les noms de plusieurs personnages de ces aventures stand-alone, qui ont été réunis sur l'affiche ci-dessous.

Au passage, Dave Filoni a annoncé samedi une deuxième saison pour la série d'animation Tales of the Jedi, sans plus de précision.

Nous pourrons donc découvrir Star Wars: Visions Volume 2 le 4 mai prochain sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.