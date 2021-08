DISNEY+ : Star Wars: Visions, de la Force et des duels au sabre laser dans un trailer de haute volée

La plateforme Disney+ grandit au fil des mois et propose toujours plus de divertissements inédits lui étant exclusifs, donnant une bonne raison de rester abonné. Du côté des fans de Star Wars, la saison 1 de The Bad Batch s'est récemment terminée, alors la firme aux grandes oreilles va évidemment axer sa communication sur le prochain projet que nous pourrons découvrir dès le mois prochain, Star Wars: Visions.

Version japonaise sous-titrée anglais

Il s'agit pour rappel de 9 courts-métrages animés, tous réalisés par des studios reconnus dans le milieu de l'animation japonaise et qui ont pu exprimer leur propre vision de cette galaxie très lointaine. La nouvelle bande-annonce diffusée ce mardi nous le prouve une fois de plus, avec par exemple cette jeune femme combattant avec six sabres laser à la fois (le Général Grievous a de la concurrence !), l'emploi de la Force dans des situations variées et surtout des styles visuels dont nous n'avons clairement pas l'habitude avec la licence.

Bande-annonce VF

Bande-annonce VOSTFR

Pour découvrir Star Wars: Visions, il faudra encore un peu patienter jusqu'au 22 septembre. Vous pouvez vous abonner à Disney+ dès 8,99 € par mois ou à 89,90 € l'année.