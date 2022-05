DISNEY+ : Obi-Wan Kenobi, un nouveau trailer excitant pour le Star Wars Day

Aujourd'hui, c'est le Star Wars Day, et si certains espèrent avoir des nouvelles de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order à cette occasion, c'est sans grande surprise la mini-série Obi-Wan Kenobi qui a ouvert le bal. Après un premier trailer en mars, c'est au tour d'une seconde et probablement dernière bande-annonce de venir exciter les fans.



Bande-annonce VO

Nous y retrouvons tout ce qui devrait faire le sel de cette série en 6 épisodes, de l'Inquisitrice Reva (Moses Ingram) qui pourchasse le Jedi à la nouvelle planète Daiyu, en passant par l'apparition de l'Oncle Ben (Joel Edgerton). La séquence se conclut sur une apparition (du buste) de Dark Vador, qui sera rappelons-le campé par Hayden Christensen, comme dans la prélogie. Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie seront également au casting de ce feuilleton réalisé par Deborah Chow.

Une affiche inédite insistant sur le duel à venir entre les anciens maître et disciple a été dévoilée au passage.





Ils arrivent.



Obi-Wan Kenobi, une série originale, en streaming dès le 27 mai sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/lWAcndnc98 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 4, 2022

Bande-annonce VOSTFR

Les festivités débuteront non plus le 25, mais le 27 mai 2022, avec 2 épisodes pour bien nous mettre dans le bain. Vous pouvez vous abonner à Disney+, pour voir la série en exclusivité, pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.

