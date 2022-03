DISNEY+ : Obi-Wan Kenobi, un premier trailer saisissant pour la mini-série marquant le retour d'Ewan McGregor en Jedi !

Le casting de la série Obi-Wan Kenobi avait déjà été confirmé, avec le retour d'Ewan McGregor et Hayden Christensen en première ligne. Nous ignorions cependant presque tout du scénario et des personnages mis en scène. Alors qu'un premier poster est venu nous mettre l'eau à la bouche il y a quelques semaines, de premières images et des détails fournis par Entertainment Weekly nous renseignent sur l'histoire qui nous attend.

Nous retrouverons ainsi un Obi-Wan brisé et en perte de confiance, qui va devoir faire face à l'Inquisitrice Reva, une implacable chasseuse de Jedis missionnée par Dark Vador et le Grand Inquisiteur, incarnée par Moses Ingram. L'aventure débutera sur Tatooine, où l'Oncle Ben de Joel Edgerton fera son retour, mais la mini-série de 6 épisodes sera notamment l'occasion de découvrir une planète inédite, Daiyu. Elle est décrite comme fortement inspirée par Hong Kong, parsemée de graffitis et animée par sa vie nocturne.



Séduits ? Alors un peu de patience : le premier épisode d'Obi-Wan Kenobi sera diffusé le 25 mai 2022 sur Disney+. Vous pouvez vous abonner au service pour 89,99 € par an.



Mise à jour : le premier trailer est là ! Dans la foulée, Disney+ a dévoilé une bande-annonce teaser pour la mini-série, qui met en mouvement cette extension de l'univers Star Wars, 10 ans après les évènements de La Revanche des Siths.

