DISNEY+ : Obi-Wan Kenobi, date de sortie et premier poster pour la mini-série avec Ewan McGregor !

Attention, une série Star Wars peut en cacher une autre ! Nous venons tout juste d'en finir avec Le Livre de Boba Fett ce mercredi et avons désormais un tas d'autres projets en ligne de mire, d'Andor à Ahsoka en passant par Rangers of the New Republic, Lando et The Acolyte, sans oublier la saison 3 de The Mandalorian.

En revanche, la prochaine, ce sera Obi-Wan Kenobi ! Disney vient de confirmer que la mini-série qui devrait compter 6 épisodes serait diffusée à compter du 25 mai 2022, en exclusivité sur Disney+. Un premier poster nous montre un Ewan McGregor esseulé au milieu du désert, un piètre indice sur le récit qui nous attend. Nous savons tout juste que l'histoire se déroulera 10 ans après La Revanche des Sith et que Hayden Christensen aka Anakin Skywalker aka Dark Vador en personne sera au casting, derrière la caméra de Deborah Chaw (The Mandalorian, Better Call Saul).

En attendant le trailer, la hype et les théories peuvent commencer. Vous pouvez d'ici là vous faire ou refaire The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett sur Disney+, le service de vidéo à la demande à 8,99 € par mois.