DISNEY+ : Le Livre de Boba Fett, retour à Tatooine pour l'excitant premier trailer de la série spin-off de The Mandalorian

Il y a une palanquée de séries Star Wars prévues chez Disney+, mais la prochaine restera dans la lignée de ce que les fans ont déjà pu voir sur le service. Lucasfilm a en effet développé un spin-off de The Mandalorian en attendant sa troisième saison, un projet dénommé The Book of Boba Fett, ou Le Livre de Boba Fett en France.

Bande-annonce VO

Il nous contera une aventure inédite du personnage culte de la saga, se déroulant après la saison 2 de The Mandalorian, dont nous découvrons le tout premier trailer aujourd'hui. Nous retrouverons Temuera Morrison dans le rôle-titre et Ming-Na Wen dans la peau de la mercenaire Fennec Shand, alors qu'ils rejoignent les bas-fonds de Tatooine afin de revendiquer leurs droits sur l'ancien territoire de Jabba le Hutt. Ses ex-sbires ne l'entendent vraisemblablement pas de cette oreille, à en croire les conflits physiques et politiques qui se profilent dans la bande-annonce...

Bande-annonce VF

La diffusion de la série produite par Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson débutera avec un premier épisode le 29 décembre prochain. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.

Lire aussi : Disney+ : Star Wars: Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando et The Acolyte annoncés, et des infos pour les séries Andor et Obi-Wan Kenobi !