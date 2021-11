Fortnite : une skin Dark Phoenix dès maintenant dans la boutique, une collaboration avec Le Livre de Boba Fett en approche

Il n'aura même pas fallu attendre la collaboration spéciale avec Naruto prévue pour ce 16 novembre pour retrouver du contenu licencié inédit dans Fortnite. Epic Games vient d'ajouter à la boutique une skin et des objets cosmétiques Dark Phoenix, la super-héroïne incontournable des X-Men.

Une skin, un accessoire de dos Force Phénix, un écran de chargement et une emote peuvent dès à présent être achetés dans un pack à 1 500 V-Bucks, ou séparément.

Frappée par une force cosmique qui l'a transcendée pour devenir Phoenix, Jean a été manipulée pour devenir quelque chose de bien plus sombre !



Alors qu'elle possédait déjà des pouvoirs télékinétiques et des capacités télépathiques dans l'univers Marvel, la déflagration cosmique qui a affecté Jean Grey pendant une mission de sauvetage l'a placée sur une voie nouvelle et inattendue. Une voie qui amène Dark Phoenix sur l'île de Fortnite !

Retrouvez dès maintenant dans la boutique d'objets :