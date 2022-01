Fortnite : gare aux Spider-Man, une skin et des objets cosmétiques le Bouffon Vert débarquent

Il n'aura pas fallu attendre la Saison 1 du Chapitre 3 de Fortnite pour voir l'univers de Spider-Man débarquer dans le Battle Royale. Venom et Carnage avaient déjà eu droit à des skins à acheter dans la boutique, par exemple. Mais à l'occasion de la sortie du film No Way Home, l'Homme-Araignée est plus que jamais à l'honneur dans le titre d'Epic Games.



Des apparences de Peter Parker et MJ ont été proposées il y a quelques semaines, place maintenant à un ensemble basé sur un vilain, connu de tous et de retour dans le dernier long-métrage : le Bouffon Vert. Le pack à 2 100 V-Bucks comprend le costume emblématique du méchant (mais pas de variante avec le visage de Willem Dafoe), un accessoire de dos Bombe Citrouille, une pioche Hache citrouille, un planeur Aile du Bouffon, une emote Armez la citrouille ! et un écran de chargement L'attaque du Bouffon.

Le Bouffon vert ne s'arrêtera pas avant d'avoir anéanti Spider-Man. Et puisque le Daily Bugle l'a prévenu que l'homme-araignée était désormais sur l'île de Fortnite, le voilà qui arrive. Obtenez la tenue du Bouffon vert et d'autres objets de l'ensemble du Bouffon vert dans la boutique d'objets dès maintenant ! PLEIN DE SURPRISES : VOIR L'ENSEMBLE DU BOUFFON VERT Comme son costume s'inspire d'un cauchemar, ses accessoires sont à l'avenant. Voici tous les objets disponibles pour le Bouffon vert, en plus de la tenue : L'accessoire de dos Bombe citrouille (vendu avec la tenue) : juste de la bonne taille pour TOUT DÉTRUIRE.

La pioche Hache citrouille : pas très pratique, mais les superméchants ont une thématique à respecter.

Le planeur Aile du Bouffon : les pieds de l'utilisateur sont verrouillés sur l'engin par électromagnétisme.

L'emote Armez la citrouille ! : regardez-la en mouvement ci-dessous ! En espérant que vous en aurez assez pour tout le monde... Les joueurs peuvent acheter la tenue (et l'accessoire de dos), la pioche, le planeur et l'emote séparément, mais aussi tous ensemble dans le Pack du Bouffon vert. Qui plus est, ce pack contient l'écran de chargement L'attaque du Bouffon.

Vous pouvez comme toujours remplir votre porte-monnaie de V-Bucks en en achetant sur Amazon.fr.