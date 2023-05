Fortnite : les skins de Spider-Man 2099 et Miles Morales d'Across the Spider-Verse disponibles et introduites en vidéo

Après avoir fait plaisir aux fans de Star Wars pour la journée annuelle dédiée à la saga, ce sont désormais ceux de l'Homme-Araignée qui sont chouchoutés, comme nous l'avions appris la semaine dernière lors de l'arrivée de la mise à jour 24.40 au détour de leaks. Avec la sortie prochaine du film d'animation Spider-Man: Across The Spider-Verse en salles le 31 mai, ce sont les deux personnages principaux du projet qui s'invitent à présent dans Fortnite : le Spider-Man de Miles Morales et celui de Miguel O'Hara.

Vous pouvez donc désormais acheter dans la boutique du jeu les skins de ces deux personnages, mais aussi retrouver gratuitement en Battle Royale les lance-toiles de Spider-Man aux couleurs de la tenue de Miles.

Quelques dimensions en plus ne font jamais de mal.

Ce n'est peut-être pas la première apparition de Spider-Man dans Fortnite, mais le Spider-Verse vous réserve encore bien des surprises. Les lance-toiles de Spider-Man sont de retour dans Fortnite Battle Royale, mais ce sont ceux de Miles Morales cette fois ! Voici les lance-toiles du Spider-Verse ! Utilisez les lance-toiles pour accomplir les quêtes de la semaine 11 sur le thème de l'homme-araignée.

À ce propos, la tenue Spider-Man (Miles Morales) est disponible dans la boutique d'objets. Et Miles n'est pas tout seul, la tenue Spider-Man 2099 est également disponible dans la boutique !

BALANCEZ-VOUS ENCORE AVEC LES LANCE-TOILES DU SPIDER-VERSE

Les lance-toiles de Spider-Man sont de retour dans Battle Royale. Cette fois, ils sont assortis à la tenue de Miles Morales et s'appellent les lance-toiles du Spider-Verse ! Vous pouvez les trouver sur le sol ou les obtenir en échange de lingots auprès de Spider-Gwen.

Les lance-toiles du Spider-Verse vont être bien utiles pour accomplir les quêtes de la semaine 11 dans Battle Royale. La plupart de ces quêtes vous donneront de l'EXP, mais l'une d'entre elles permet d'obtenir la musique du salon Silk & Cologne (version de EI8HT). Cette musique du salon contient une chanson du film Spider-Man: Across the Spider-Verse qui sortira prochainement !

SPIDER-MAN (MILES MORALES) ET SPIDER-MAN 2099

Deux araignées sympas du quartier, ainsi que leurs accessoires assortis, sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets :

SPIDER-MAN (MILES MORALES)

Une grande capacité implique une grande responsabilité.

La tenue Spider-Man (Miles Morales) comprend le style alternatif Terre-1610 et l'accessoire de dos Portail du Spider-Verse. Faites un travail de cochon avec le Maillet de Spider-Ham, également disponible dans la boutique d'objets. Il est arrivé à bon porc : le Maillet de Spider-Ham permet d'utiliser l'emote intégrée C'est ton maillet.

SPIDER-MAN 2099

Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara, généticien de génie).

L'accessoire de dos Cape en toile de 2099, qui arrive tout juste du futur, est inclus avec la tenue Spider-Man 2099. (C'est un accessoire de dos réactif, la cape disparaît quand vous êtes mis K.-O. !) La pioche Haches-928 est également disponible dans la boutique. Croyez-moi, elles ne servent pas qu'à couper l'ADN.

OBTENEZ SPIDER-MAN (MILES MORALES) ET SPIDER-MAN 2099 DANS LE PACK ACROSS THE SPIDER-VERSE

La tenue Spider-Man (Miles Morales) (et l'accessoire de dos Portail du Spider-Verse), la pioche Maillet de Spider-Ham (et l'emote C'est ton maillet), la tenue Spider-Man 2099 (et l'accessoire de dos Cape en toile de 2099) et la pioche Haches-928 peuvent être achetés séparément ou ensemble dans le pack Across the Spider-Verse, qui contient également l'écran de chargement Entre les tours de Méga City :

Là où les dimensions s'entrechoquent...

Devenez le héros dont Méga City a besoin pour vaincre Ultrajoker et ses sbires.