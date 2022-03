Fortnite : encore plus de lance-toiles de Spider-Man et d'autres nouveautés avec le patch 19.40, Ezio bientôt dans le jeu ?

Epic Games vient de publier la mise à jour 19.40 de Fortnite, rajoutant du contenu et des améliorations dans les modes Battle Royale, Créatif et Sauver le monde. Les joueurs qui s'affrontent sur l'île peuvent notamment trouver davantage de lance-toiles de Spider-Man, désormais dans les coffres et plus uniquement dans les sacs à dos.

Voici d'autres nouveautés pour le mode Battle Royale et des améliorations pour le mode Imposteurs :

SEMAINE DE L'INCROYABLE TOILE Vivez la Semaine de l'incroyable toile lors de la mise à jour 19.40 ! Du 1er mars à 15h00 CET au 8 mars à 14h59 CET, vous pourrez trouver des lance-toiles de Spider-Man dans les coffres en plus de leurs emplacements habituels. Si vous voulez passer plus de temps dans les airs ou faire décoller les méchants, les rebondisseurs seront réintroduits pour la Semaine de l'incroyable toile. Trouvez-les sur le sol ou dans des ravitaillements ! Pendant que vous voltigez, vous pouvez terminer des quêtes de la « Semaine de l'incroyable toile » pour gagner de l'EXP supplémentaire. Une nouvelle semaine thématique commencera après la Semaine de l'incroyable toile. Cette semaine commencera le 8 mars à 15h00 CET et sera accompagnée de nouvelles quêtes spéciales. Restez à l'écoute pour en savoir plus ! DISCUSSION VOCALE DE PROXIMITÉ DANS LE MODE IMPOSTEURS Avec la mise à jour 19.40, la version du mode Imposteurs avec communications vocales a été améliorée ! Le mode « Imposteurs (vocal) » utilise désormais un système de discussion vocale de proximité, ce qui implique que vous n'entendez que les joueurs qui se trouvent à proximité de votre personnage quand ils parlent. Comme auparavant, la communication vocale est divisée entre les joueurs éliminés et ceux qui jouent encore, mais les Agents et les Imposteurs sont mélangés. Même si les joueurs éliminés ne peuvent pas parler aux joueurs qui sont toujours dans la partie, ils peuvent les entendre pour continuer de suivre le développement de la partie. Les joueurs qui préfèrent jouer sans communications vocales peuvent toujours sélectionner le mode « Imposteurs » (dans lequel seule la messagerie rapide est activée). MODIFIER LE MOMENT DE LA JOURNÉE DANS LES REDIFFUSIONS Sur les plateformes qui permettent les rediffusions dans Fortnite, vous pouvez désormais changer l'heure de la journée lorsque vous regardez des rediffusions ! Vous pouvez le faire pour les rediffusions du mode Battle Royale ou des îles du mode Créatif pour lesquelles le créateur n'a pas défini de moment de la journée. Pour modifier le moment de la journée dans une rediffusion, sélectionnez les paramètres de caméra (indiqués par la caméra avec un engrenage au milieu), cherchez l'icône d'horloge, puis utilisez le curseur pour choisir le moment de la journée qui vous convient. Vous pouvez également choisir de mettre l'heure de la journée en pause. REMARQUE SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les changements concernant le butin de la Semaine de l'incroyable toile et l'ajout du rebondisseur ne s'appliquent pas aux modes de jeu compétitifs. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un bug à cause duquel certaines tenues brillaient parfois avec un effet « holographique » bleu dans le salon.

Correction d'un bug à cause duquel les noms des points d'intérêt apparaissaient en anglais sur la carte indépendamment de la langue sélectionnée.

Les modes Créatif et Sauver le monde de Fortnite ont également droit à leur mise à jour, vous pouvez retrouver le changelog complet sur les pages suivantes. Par ailleurs, des internautes ont déjà découvert la présence de skins d'Ezio (Assassin's Creed) dans les fichiers du jeu. Le héros d'Ubisoft pourrait très prochainement débarquer dans la boutique, au grand plaisir des fans, affaire à suivre ! Des V-Bucks sont disponibles sur Amazon.

